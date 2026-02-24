Как правильно мыть овощи и фрукты и надо ли их замачивать: развеиваем мифы

Фрукты и овощи считаются основой здорового питания, и в то же время они также являются продуктами, которые больше всего контактируют с внешними воздействиями. От производства и опрыскивания до транспортировки, хранения и обработки в магазинах – путь к тарелке длинный.

Вот почему мытье фруктов и овощей – это не просто формальность, а разумный шаг, который может уменьшить определенные риски. Однако важно понимать, чего обычным мытьем на самом деле можно достичь, а чего – нет, пишет OBOZ.UA.

Мытье фруктов и овощей не может полностью удалить все пестициды, особенно те, которые проникают внутрь пищи. Поэтому мытье не является полной защитой, а скорее уменьшением воздействия.

Надо ли замачивать в воде

Самый проверенный и самый простой способ мытья фруктов и овощей – это промывание их под проточной питьевой водой.

Также доказано, что потирание руками или мягкой щеткой твердых фруктов уменьшает количество примесей.

А вот замачивание в стоячей воде не считается эффективным методом. Без смывания он не дает результата, поскольку удаленные вещества остаются в воде и могут снова прилипать к поверхности.

Эффективное мытье фруктов и овощей – это не вопрос выполнения как можно большего количества шагов, а правильная последовательность. Сначала удалите видимую грязь, при необходимости выполните короткую дополнительную процедуру, а затем тщательно промойте проточной водой. Так же важно мыть продукты отдельно, в чистом контейнере и непосредственно перед использованием, а не через несколько дней.

