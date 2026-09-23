Как правильно мульчировать деревья: как работает правило «3-3-3»

Мульчирование помогает деревьям удерживать влагу в почве, сдерживает рост сорняков и защищает корневую систему от неблагоприятных условий. Однако просто насыпать вокруг ствола толстый слой коры или щепы недостаточно.

Видео дня

Чтобы этого избежать, английские эксперты используют простое правило 3-3-3. Цифры обозначают три основных параметра: толщина около 3 дюймов (7,5 см), ширина 3 фута (примерно 90 см) от дерева и не менее 3 дюймов свободного пространства у ствола.

Зачем деревьям нужна мульча

Слой органического материала вокруг дерева, прежде всего, замедляет испарение воды из почвы. Благодаря этому почва дольше остается влажной, что особенно важно в жаркую и сухую погоду.

Мульча также затрудняет прорастание сорняков и создает защитную зону вокруг дерева. Это снижает риск случайного повреждения ствола газонокосилкой или триммером.

Для мульчирования рекомендуется использовать органические материалы. Одним из удачных вариантов является измельчённая кора, которая помогает удерживать влагу и со временем улучшает почву. Также подойдут древесная щепа, солома или компост.

Как работает правило 3-3-3

Первая тройка касается толщины слоя. Вокруг дерева нужно распределить примерно 3 дюйма, или 7,5 см, мульчи. Небольшое отклонение допустимо, однако делать слишком толстый слой не стоит.

Второе важное условие — площадь мульчирования. Материал рекомендуется распределять не менее чем на 3 фута, то есть примерно 90 см, от дерева. По возможности зону можно сделать больше.

Последнее правило касается расстояния от ствола. Между ним и мульчей нужно оставить около 3 дюймов, или 7,5 см, свободного пространства.

Именно последнее правило нередко игнорируют, насыпая мульчу непосредственно у ствола в виде своеобразного холмика. Так делать не рекомендуется. Постоянный контакт с влажным материалом может способствовать загниванию корневой шейки.

В результате правильный слой мульчи должен напоминать широкое плоское кольцо вокруг дерева, а не кучу материала, прижатую к стволу.

Когда лучше всего мульчировать деревья

Одним из лучших периодов для мульчирования считается весна. Однако спешить сразу после окончания зимы не стоит. Сначала нужно дождаться, пока почва достаточно подсохнет и начнёт прогреваться.

Если земля остается холодной и влажной, слой мульчи может помешать ее прогреванию. Поэтому конкретное время зависит прежде всего от погодных условий и климата.

Еще один подходящий период – осень. В этом случае мульча помогает утеплить почву и снизить воздействие резких перепадов температуры в холодные месяцы.

Перед осенним мульчированием территорию вокруг дерева следует очистить. Нужно убрать сорняки, нежелательную растительность, опавший мусор и другие остатки, накопившиеся в течение тёплого сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за розами в сентябре, чтобы они цвели обильнее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.