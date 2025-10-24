Как правильно и сколько минут жарить грибы, чтобы они не стали кашей, а были хрустящими: секреты от кулинаров

Осень – сезон вкусных и сытных грибов. Очень важно при приготовлении – знать не только последовательность действий, но и как правильно жарить грибы, чтобы они не горели и не превратились в кашу.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно приготовить вкусные грибы.

Подготовка грибов

Очистка

Не мойте грибы, если они не сильно загрязнены. Вместо этого протрите их влажной салфеткой или используйте маленькую щеточку, чтобы удалить землю. Это важно, так как грибы впитывают воду, из-за чего могут получиться водянистыми и не подрумянятся. Если вы все же помыли грибы, обязательно тщательно просушите их бумажным полотенцем.

Нарезка

Нарежьте грибы одинаковыми по размеру кусочками, чтобы они прожарились равномерно.

Как правильно жарить грибы

Высокая температура

Используйте хорошо разогретую сковороду с маслом на сильном или средне-сильном огне. Это позволит влаге быстро испариться, и грибы начнут жариться, а не тушиться.

Небольшие порции

Не переполняйте сковороду грибами. Если их слишком много, они будут выделять сок и тушиться. Жарить нужно в один слой, чтобы грибы получили красивую золотистую корочку. Если нужно, жарьте их в несколько заходов.

Очередность

Сначала обжарьте грибы. Дождитесь, пока они отдадут всю влагу, и начнут подрумяниваться. После этого можно добавлять другие ингредиенты, например, лук.

Когда солить

Солите грибы в самом конце жарки, когда они уже подрумянились. Соль вытягивает влагу, поэтому, если посолить грибы в начале, они выделят много сока и будут тушиться.

Без крышки

Не накрывайте сковороду крышкой. Под крышкой влага не будет испаряться, и грибы снова начнут тушиться.

Время жарки

В зависимости от размера кусочков, обычно достаточно 6-10 минут, пока не появится золотистая корочка.

