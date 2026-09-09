Как правильно хранить картофель, чтобы он не гнил зимой и не прорастал

Картофель часто гниет из-за избытка влаги. По этой причине хранить его в полиэтиленовом пакете в шкафчике под раковиной – не самая лучшая идея. Клубни быстро покрываются плесенью, и их придется выбросить.

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Еще одной проблемой хранения картофеля является его прорастание. После сбора урожая овощ переходит в период покоя. Позже, при благоприятных условиях, он начинает прорастать. Это происходит при более высоких температурах, пишет OBOZ.UA.

Иногда картофель зеленеет. Это, в свою очередь, вызвано солнечным светом. Клубни накапливают хлорофилл, и их кожура зеленеет. В это время в мякоти овоща накапливаются гликоалкалоиды, в первую очередь соланин и чаконин. Употребление таких овощей может быть опасным.

Чтобы сохранить картофель свежим в течение нескольких месяцев, ограничьте эти факторы. Лучше всего хранить картофель в деревянном ящике. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращая появление сырости на клубнях, как это было бы в полиэтиленовом пакете.

Также стоит найти для него прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей — в подвале, за шкафом. Там прохладно и темно. Картофель следует хранить при температуре от 4 до 7 градусов Цельсия. Ваша кладовая или гараж могут соответствовать этим требованиям.

Некоторые люди кладут лук или яблоки вместе с картофелем. Считается, что это помогает сохранить клубни и уменьшает их прорастание. Однако, используя этот метод, следует быть осторожным, поскольку яблоки гниют быстрее, чем картофель, а гнилые плоды могут заразить лежащий рядом картофель. Лук также имеет более короткий срок хранения.

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