Как правильно готовить холодец, чтобы он получился прозрачным и вкусным: 4 главных правила
Домашний холодец – не только вкусное, но и очень полезное и легкое блюдо. Готовить холодец можно практически из любого мяса, но кулинары советуют обязательно использовать свиные ножки, именно они – основа идеального желе.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, благодаря которым вы приготовите вкусный и удачный холодец с первого раза.
Температура
Варите на слабом огне — не допускайте кипения, иначе бульон станет мутным.
Когда солить
Не солите сразу. Соль добавляют всего за 30 минут до готовности.
Пена
Собирайте пену — это гарантия чистого, прозрачного бульона.
Овощи и специи
Добавляйте овощи и специи в конце варки — лук, морковь, лавровый лист, перец горошком.
Как охлаждать
Охлаждайте постепенно — сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике!
