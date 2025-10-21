УкраїнськаУКР
Как правильно готовить холодец, чтобы он получился прозрачным и вкусным: 4 главных правила

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Домашний холодец – не только вкусное, но и очень полезное и легкое блюдо. Готовить холодец можно практически из любого мяса, но кулинары советуют обязательно использовать свиные ножки, именно они – основа идеального желе.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, благодаря которым вы приготовите вкусный и удачный холодец с первого раза. 

Температура

Варите на слабом огне — не допускайте кипения, иначе бульон станет мутным.

Когда солить

Не солите сразу. Соль добавляют всего за 30 минут до готовности.

Пена

Собирайте пену — это гарантия чистого, прозрачного бульона.

Овощи и специи

Добавляйте овощи и специи в конце варки — лук, морковь, лавровый лист, перец горошком.

Как охлаждать 

Охлаждайте постепенно — сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике!

