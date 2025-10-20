Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох был мягким: делимся рецептом
Гороховый суп – лучшее блюдо для сытного обеда. А готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь – правильно подготовить горох перед приготовлением.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копчеными ребрами и специями.
Ингредиенты:
- Горох 500 г
- Лук 2 шт
- Морковь 2 шт
- Стебель сельдерея 1 шт
- Чеснок 1 шт
- Тимьян пучок
- Петрушка пучок
- Копченые ребра 1 кг
- Масло подсолнечное
- Соль, перец по вкусу
- Вода
Способ приготовления:
1. Натираем морковь, нарезаем лук. В разогретый баняк наливаем масло и жарим зажарка до золотистого цвета. Затем, надрезаем верхушку чеснока и пополам – сельдерей. Нарезаем копченые ребра.
2. Заливаем зажарку водой, добавляя заранее подготовленные ингредиенты. А также, тимьян, петрушку и предварительно замоченный на ночь горох и варим до готовности. Солим по вкусу.
3. Снимаем пенку, суп должен немножко развариться до однородной консистенции.
Добавьте перед подачей зелень!
