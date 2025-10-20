УкраїнськаУКР
Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох был мягким: делимся рецептом

Гороховый суп – лучшее блюдо для сытного обеда. А готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь – правильно подготовить горох перед приготовлением. 

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копчеными ребрами и специями. 

Ингредиенты: 

  • Горох 500 г
  • Лук 2 шт
  • Морковь 2 шт
  • Стебель сельдерея 1 шт
  • Чеснок 1 шт
  • Тимьян пучок
  • Петрушка пучок
  • Копченые ребра 1 кг
  • Масло подсолнечное
  • Соль, перец по вкусу
  • Вода

Способ приготовления: 

1. Натираем морковь, нарезаем лук. В разогретый баняк наливаем масло и жарим зажарка до золотистого цвета. Затем, надрезаем верхушку чеснока и пополам – сельдерей. Нарезаем копченые ребра.

2. Заливаем зажарку водой, добавляя заранее подготовленные ингредиенты. А также, тимьян, петрушку и предварительно замоченный на ночь горох и варим до готовности. Солим по вкусу.

3. Снимаем пенку, суп должен немножко развариться до однородной консистенции.

Добавьте перед подачей зелень! 

