Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох был мягким: делимся рецептом

Гороховый суп – лучшее блюдо для сытного обеда. А готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь – правильно подготовить горох перед приготовлением.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копчеными ребрами и специями.

Ингредиенты:

Горох 500 г

Лук 2 шт

Морковь 2 шт

Стебель сельдерея 1 шт

Чеснок 1 шт

Тимьян пучок

Петрушка пучок

Копченые ребра 1 кг

Масло подсолнечное

Соль, перец по вкусу

Вода

Способ приготовления:

1. Натираем морковь, нарезаем лук. В разогретый баняк наливаем масло и жарим зажарка до золотистого цвета. Затем, надрезаем верхушку чеснока и пополам – сельдерей. Нарезаем копченые ребра.

2. Заливаем зажарку водой, добавляя заранее подготовленные ингредиенты. А также, тимьян, петрушку и предварительно замоченный на ночь горох и варим до готовности. Солим по вкусу.

3. Снимаем пенку, суп должен немножко развариться до однородной консистенции.

Добавьте перед подачей зелень!

