Как порезать лук без слез: два действенных совета от шеф-повара

Нарезание лука для любого блюда может стать задачей не из легких. Почему же этот овощ вообще заставляет плакать? Как оказалось, сам процесс разрезания луковицы овоща высвобождает химическое вещество под названием слезоточивый фактор (СФ), которое по сути является газом. Оно немедленно активирует сенсорные нервы в глазах.

К счастью, есть способ избежать контакта с химическим веществом, вызывающим слезотечение. Его предложил шеф-повар в Fairway Market и Fairway Café & Steakhouse Винсент Оливьери, пишет Eat This Not That.

"Я сам имею опыт в нарезании лука и стал невосприимчивым к раздражающему жжению, которое резка лука вызывает в глазах", – говорит Оливьери. "Я нашел несколько вещей, которые работали для моих сотрудников в прошлом".

Совет 1:

Оливьери предлагает использовать острый нож для нарезания лука.

"Нарезание лука острым ножом не разрушает клеточные стенки внутри мембран лука. Тупой нож приводит к более грубому срезу, что, в свою очередь, высвобождает больше вредных газов, вызывающих жжение в глазах", – говорит он.

Совет 2:

Оливьери рекомендует обмотать шею влажным бумажным полотенцем, пока вы режете лук.

"Некоторые из моих новых сотрудников до сих пор плачут, когда режут свою первую луковицу, несмотря на то, насколько острыми мы держим наши ножи", – говорит он. "Я обнаружил, что влажное бумажное полотенце, наброшенное на шею, улавливает эти газы, прежде чем они успевают попасть в пазухи. Это работает".

