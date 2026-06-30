Как понять, что у кота тепловой удар: основные признаки

Если у вас есть кошка, важно знать, что она тоже может получить тепловой удар, и это может быть смертельно.

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По словам ветеринарных экспертов из PDSA, тепловой удар – это очень серьезное состояние, которое может привести к сильному обезвоживанию, повреждению органов и смерти. Наиболее распространённой причиной теплового удара у кошек является случайное пребывание в жарком месте, таком как сарай или сад, пишет Express.

Нормальная температура тела кошки колеблется в пределах 38,1–39,2 °C, а когда она поднимается выше 40 °C, возникает риск теплового удара. Это может привести к сильному обезвоживанию, судорогам, проблемам со свертываемостью крови, повреждению органов, коме и смерти.

Чем дольше температура тела кошки остается слишком высокой, тем опаснее становится тепловой удар, поэтому важно действовать быстро и как можно скорее доставить ее к ветеринару.

В отличие от собак, кошка вряд ли получит тепловой удар от чрезмерных физических нагрузок. Чаще всего это происходит из-за того, что она уснула или была заперта в гараже, сарае или зимнем саду с плохой вентиляцией в очень жаркий день.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов теплового удара у кошек:

Одышка и учащенное дыхание

Ярко-красные/темно-красные или иногда очень бледные десны

Рвота

Диарея (иногда с кровью)

Слабость

Растерянность

Пошатывание и коллапс

Судороги

Слепота

Потеря сознания.

Тепловой удар чаще всего встречается у кошек с длинной шерстью или кошек с большим весом, а также у некоторых пород с плоской мордой, таких как персидские кошки.

Возраст кошки также может иметь значение, поскольку очень пожилые кошки и очень маленькие котята также находятся в группе риска, так как они не так хорошо регулируют температуру своего тела.

А любая кошка с сопутствующими заболеваниями сердца или лёгких также может быть более уязвима к тепловому удару.

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