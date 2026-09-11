Как понять, что собака любит вас больше всего на свете: милый жест во время сна

Существует едва заметный признак того, что ваша собака действительно любит вас, но вы можете заметить его только тогда, когда она крепко спит. Хотя у наших собак есть множество способов проявлять привязанность, когда они не спят, одно очаровательное поведение может рассказать, насколько безопасно, расслабленно и комфортно они чувствуют себя рядом с вами.

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Это милое поведение, известное как "млем", было показано в видео в TikTok, которым поделился пользователь с ником @amazinganimals.us.

"Млем" – это разговорный термин, который используется для описания ситуации, когда собака или другое животное ненадолго высовывает язык, чтобы облизнуть губы, нос или рот. Хотя это может происходить, когда собака не спит, такое поведение также можно наблюдать и в состоянии покоя.

Эксперты говорят, что это крошечное действие может быть признаком того, что ваша собака чувствует себя совершенно спокойно в вашем присутствии и даже может считать вас своим любимым человеком.

Есть и другие признаки любви вашего питомца к вам. Так, непринужденный зрительный контакт, виляние хвостом, лежание рядом, восторженные приветствия и обильное облизывание — все это безошибочные проявления любви. В конце концов, если ваша собака чувствует себя комфортно рядом с вами, это весомое свидетельство того, что вы делаете что-то правильно.

Например, собаки облизываются, чтобы выразить любовь. Они могут облизывать ваше лицо, руки или даже ноги в знак привязанности и для установления связи с вами.

Облизывание вызывает выброс эндорфинов — химических веществ, вызывающих хорошее настроение, — в мозге, делая взаимодействие приятным как для вас, так и для вашей собаки.

Иногда, когда они облизывают губы, это часто может быть признаком нервозности или беспокойства, но если они лижут вас, можете быть уверены, что делают это, чтобы проявить любовь.

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