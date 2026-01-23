Как поливать цветы зимой: советы, которые сохранят их здоровыми

Определить точный график полива комнатных растений зимой бывает непросто. С одной стороны, из-за короткого светового дня рост замедляется, фотосинтез становится менее эффективным, а значит растениям нужно значительно меньше влаги и удобрений.

С другой стороны, включенное отопление – хоть централизованное, хоть каминное – сильно высушивает воздух, что может повредить листья. В отличие от уличных культур, комнатные цветы не впадают в полную спячку, поэтому поддержание баланса между пересушиванием и переливом является критически важным. Как его достичь, разбиралось издание Better Homes and Gardens.

Как часто поливать комнатные растения зимой

Универсального правила не существует, поскольку потребности тропических видов существенно отличаются от тех же суккулентов и кактусов. Кроме типа самого растения, частота полива зависит от количества света (на южных окнах земля сохнет быстрее), температуры в доме и материала горшка – пластик лучше удерживает влагу, чем пористая терракота, но при этом практически не дышит.

Обычно тропические растения поливают раз в 1-2 недели, а суккуленты – еще реже. Ориентироваться стоит не на календарь, а на состояние почвы. Увлажняйте ее лишь тогда, когда верхние 2–3 сантиметра субстрата стали сухими на ощупь. Если через неделю земля все еще влажная, отложите лейку.

Признаки того, что растению не хватает воды

Еще одно правило холодного сезона: зимой лучше недолить, чем перелить, поскольку корни в прохладной почве очень склонны к гниению. Однако обратите внимание на такие симптомы дефицита влаги, которыми растение сигнализирует вам, что с ним не все в порядке:

увядшие стебли и листья – если при этом почва сухая, растению нужна вода;

– если при этом почва сухая, растению нужна вода; изменение цвета и текстуры – желтые, коричневые или скрученные листья, которые становятся ломкими и со временем опадают;

– желтые, коричневые или скрученные листья, которые становятся ломкими и со временем опадают; трещины в почве – если земля настолько пересохла, что отходит от стенок горшка, это сигнал о критической нехватке влаги, в таком случае может даже понадобиться пересадка в свежий субстрат, который лучше удерживает воду.

Советы по поливу в зимний период

Чтобы сохранить здоровье вашей оранжереи до весны, воспользуйтесь этими профессиональными подсказками. Эти шесть простых шагов помогут вам поддержать здоровье цветов.

Используйте измеритель влажности. Если трудно определить состояние земли пальцем, специальный прибор точно покажет, насколько глубоко просох субстрат. Также можно проверять состояние почвы длинной сухой палочкой, но втыкайте ее у края горшка, чтобы не повредить корни.

Если трудно определить состояние земли пальцем, специальный прибор точно покажет, насколько глубоко просох субстрат. Также можно проверять состояние почвы длинной сухой палочкой, но втыкайте ее у края горшка, чтобы не повредить корни. Держите листья сухими. Поливая растение сверху, направляйте струю воды непосредственно в почву. Вода на листьях зимой часто провоцирует появление плесени.

Поливая растение сверху, направляйте струю воды непосредственно в почву. Вода на листьях зимой часто провоцирует появление плесени. Сливайте воду из поддонов. Не позволяйте корням стоять в воде часами – это прямой путь к развитию корневой гнили.

Не позволяйте корням стоять в воде часами – это прямой путь к развитию корневой гнили. Поливайте утром по утрам. Это дает растению возможность усвоить влагу в течение светового дня до наступления ночной прохлады.

Это дает растению возможность усвоить влагу в течение светового дня до наступления ночной прохлады. Сократите подкормки. Зимой удобрения обычно не нужны, поскольку растения почти не наращивают новую массу. Дайте им как следует отдохнуть.

Зимой удобрения обычно не нужны, поскольку растения почти не наращивают новую массу. Дайте им как следует отдохнуть. Повышайте влажность воздуха. Если почва влажная, а кончики листьев все равно сохнут и становятся "бумажными", проблема в сухом воздухе. В таком случае поможет увлажнитель воздуха. Опрыскивание тоже подойдет, но эта процедура менее эффективна.

