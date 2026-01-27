Как покрасить стены без потеков и неровностей: проверенный метод

Хотя покраска и декорирование может показаться простым, если вам никогда раньше не приходилось красить стены или устанавливать новые кухонные шкафы, это может быть невероятно страшно.

Видео дня

Однако, оплата услуг декораторов, которые приедут и выполнят работу за вас, может быть дорогой, поэтому часто лучше сделать это самостоятельно, если у вас нет лишних денег. Недавно одна женщина в Instagram поделилась советом по покраске, который спас ее стены от неопрятного и незавершенного вида.

Обратная вальцовка – это распространенная техника, когда малярный валик используется для нанесения краски на только что окрашенную поверхность, пока она еще влажная. Это помогает протолкнуть краску к пористым поверхностям для лучшей адгезии, проникновения и равномерного покрытия.

После покраски стены следует прокатать валиком, но пока краска еще влажная, и не следует загружать валик свежей краской во время этого.

Как покрасить стены самостоятельно

Подготовьте комнату

Отодвиньте мебель подальше от стен или вынесите из комнаты.

Накройте пол и мебель защитными тканями.

Используйте малярную ленту, чтобы замаскировать плинтусы, отделку, окна и дверные рамы.

Подготовьте стены

Очистите стены влажной губкой или мягким мыльным раствором, чтобы удалить пыль и жир.

Отшлифуйте любые шероховатые места или блестящие участки для лучшего сцепления краски.

Протрите стены, чтобы удалить пыль после шлифовки.

Раскатайте краску

Налейте краску в лоток.

Равномерно загрузите валик и раскатайте лишнее.

Начните с угла и нанесите краску раскатыванием в форме буквы "W" или "M", затем заполните.

Работайте небольшими участками, смешивая по ходу работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой тренд по покраске стен актуален в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram иViber, чтобы быть в курсе последних событий.