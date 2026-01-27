Как покрасить стены без потеков и неровностей: проверенный метод
Хотя покраска и декорирование может показаться простым, если вам никогда раньше не приходилось красить стены или устанавливать новые кухонные шкафы, это может быть невероятно страшно.
Однако, оплата услуг декораторов, которые приедут и выполнят работу за вас, может быть дорогой, поэтому часто лучше сделать это самостоятельно, если у вас нет лишних денег. Недавно одна женщина в Instagram поделилась советом по покраске, который спас ее стены от неопрятного и незавершенного вида.
Обратная вальцовка – это распространенная техника, когда малярный валик используется для нанесения краски на только что окрашенную поверхность, пока она еще влажная. Это помогает протолкнуть краску к пористым поверхностям для лучшей адгезии, проникновения и равномерного покрытия.
После покраски стены следует прокатать валиком, но пока краска еще влажная, и не следует загружать валик свежей краской во время этого.
Как покрасить стены самостоятельно
Подготовьте комнату
- Отодвиньте мебель подальше от стен или вынесите из комнаты.
- Накройте пол и мебель защитными тканями.
- Используйте малярную ленту, чтобы замаскировать плинтусы, отделку, окна и дверные рамы.
Подготовьте стены
- Очистите стены влажной губкой или мягким мыльным раствором, чтобы удалить пыль и жир.
- Отшлифуйте любые шероховатые места или блестящие участки для лучшего сцепления краски.
- Протрите стены, чтобы удалить пыль после шлифовки.
Раскатайте краску
- Налейте краску в лоток.
- Равномерно загрузите валик и раскатайте лишнее.
- Начните с угла и нанесите краску раскатыванием в форме буквы "W" или "M", затем заполните.
- Работайте небольшими участками, смешивая по ходу работы.
