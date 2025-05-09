Как поддержать близкого человека после травматического опыта: советы психолога Фонда Рината Ахметова

После пережитого травматического опыта – будь то война, потеря близкого человека или другая сложная ситуация – поддержка от любимого человека становится неоценимо важной. Как понять, что именно переживает ваш партнер: эмоциональную, психологическую или физическую травму? И как не навредить добрыми намерениями, а действительно стать опорой? Психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова поделилась полезными рекомендациями для тех, кто хочет поддержать свою вторую половинку после травматических событий.

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Мы собрали подборку эффективных советов, которые помогут вам лучше понять состояние любимого человека, вовремя распознать признаки травмы и стать надежной опорой в его восстановлении.

Принимайте чувства партнера

Не обесценивайте его страхи, флэшбеки или ночные кошмары. Лучшая стратегия – это эмпатийное, внимательное слушание без осуждения, если человек готов открыто говорить о своем опыте.

Будьте терпеливыми

Человеку, пережившему травму, может потребоваться время, чтобы вернуться к привычной жизни. Иногда он испытывает трудности с концентрацией или эмоциональными реакциями. Лучше всего – проявлять терпение и не заставлять к действиям или общению.

Создайте безопасное пространство

Сделайте ваш дом или другое место, где вы проводите время вместе, безопасным и спокойным, чтобы партнер чувствовал себя защищенно.

Не настаивайте на разговорах

Принимайте желание избегать определенных тем, мест, людей или ситуаций, связанных с травмой. Не давите и не заставляйте партнёра "всё рассказать" – важно дать человеку пространство и время.

Заботьтесь о себе

Следите за собственным эмоциональным состоянием. Уход за близким человеком после травматического опыта может быть изнурительным. Не забывайте о себе – находите время для отдыха и заботы о своем здоровье.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку более 1,2 миллионам украинцев. Сегодня приоритетом является помощь детям, пострадавшим от последствий войны. Ее оказывают, в частности, во время смен "Блогер Кэмп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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