Как почистить матрас без стирки: эффективный лайфхак с содой

Матрас нельзя стирать, как постельное белье, поэтому мало кто задумывается о его регулярной чистке. Чаще всего об этом напоминает неприятный запах или видимая грязь. Чтобы этого избежать, стоит регулярно освежать матрас. Я использую пищевую соду уже много лет.

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Без надлежащего ухода матрас становится рассадником загрязняющих веществ, что может негативно повлиять на ваше здоровье, самочувствие и даже на семейный бюджет. Небрежно ухоженный матрас быстрее изнашивается и может потребовать преждевременной замены, чего большинство людей предпочли бы избежать, пишет OBOZ.UA.

Чистый и ухоженный матрас не только улучшает эстетику вашей спальни, но и, прежде всего, повышает комфорт сна и ежедневное самочувствие. Даже если вы регулярно меняете постельное белье, трудно поддерживать надлежащую гигиену, если ваш матрас не обновлялся месяцами. Поэтому стоит уделить ему должное внимание, особенно потому, что в большинстве случаев вам не нужны дорогие средства для восстановления его свежести.

Одно из простых домашних средств для освежения матраса – это пищевая сода, которая годами используется для различных задач по очистке. Благодаря своим свойствам этот продукт помогает впитывать влагу и нейтрализовать неприятные запахи.

Кроме того, она создает среду, неблагоприятную для роста микроорганизмов, уничтожая пылевых клещей и препятствуя появлению плесени. У многих людей пищевая сода ежедневно находится на кухне, и они даже не подозревают, насколько она может быть полезна для поддержания гигиены постели и спальни.

Чтобы освежить матрас таким образом, сначала снимите постельное белье и тщательно пропылесосьте его. Затем посыпьте матрас тонким слоем пищевой соды с помощью сита и оставьте её там как минимум на 2–3 часа. После этого ещё раз тщательно пропылесосьте матрас, чтобы удалить всю пищевую соду и грязь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему матрас должен меняться вместе с владельцем.

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