Как перевести 'неприглядный' на украинский: интересных вариантов множество

В период перехода на другой, даже близко родственный язык людям часто кажется, что они не могут перевести некоторые слова. Так возникает суржик – говорящие просто фонетически и грамматически адаптируют чужеродное слово и начинают использовать его.

Примером такого слова может стать прилагательное "неприглядный". Неужели его действительно нечем заменить? Эксперты телеграм-канала "Correctarium — Українська мова" уверенно утверждают, что это не так.

Сначала рассмотрим, что происходит с этим словом. Люди, которые находятся в процессе перехода на украинский язык, часто просто берут русское "неприглядный" и меняют в нем несколько звуков. Да, то, что получается в результате такой трансформации, вписывается в речь относительно органично, но проблема заключается в том, что в украинских словарях такой лексемы не существует.

Чтобы развеять впечатление, что указанное прилагательное нечем заменить, филологи погрузились в справочные издания. Список эквивалентов, которые они почерпнули оттуда, может вас поразить. Итак, "неприглядный" можно перевести на украинский как:

безбарвний;

жалюгідний;

малопомітний;

миршавий;

мізерний;

неоковирний;

непоказний;

непомітний;

непривабливий;

непривабний;

непримітний;

непринадний;

нецікавий;

нечепурний;

убогий.

Слова в этом списке приведены в алфавитном порядке. Нюансы их употребления зависят от контекста. Так наиболее близки по значению варианты "непоказний", "миршавий" и "неоковирний", но другие варианты добавят красок в вашу речь, если вы захотите более точно описать какой-либо предмет, существо или явление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский слово "неловко".

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