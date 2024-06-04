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Как сказать на украинском "неловко": синонимы и колоритные высказывания

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
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Как сказать на украинском 'неловко': синонимы и колоритные высказывания

Ситуации в жизни случаются разные. Слово "неловко", которым часто описывают смущение, дискомфорт или волнение, на самом деле является типичным суржиком.

Самый очевидный вариант перевода – "незручно" – не всегда уместен. OBOZ.UA разбирался, как сказать по-украински о неудобных ситуациях.

Фразу "быть, чувствовать себя в неловком положении" не следует переводить буквально. В этом случае пригодятся следующие варианты:

  • бути ні в сих ні в тих;
  • почувати себе ніяково;
  • ніяковіти.

"Поставить у кого-то в неловкое положение" на украинском звучит так:

  • оставити в ніякове становище когось;
  • зніяковіти когось;
  • засоромити;
  • (іноді) посадити на льоду, загнати на слизьке кого.

К примеру:

Вместо "всем стало неловко" следует говорить "усім стало незручно".

Не "мне немного неловко", а "мені трохи некомфортно".

Предложение "он неловко отводил взгляд" следует перевести как  "він ніяково відводив погляд".

Языковеды советуют обратить внимание и на колоритные фразеологизмы:

  • не в своїх воротах;
  • не знає на котру ступиити:
  • не знає, де себе подіти;
  • не знає, де приткнутися;
  • переминатися із ноги на ногу хто;
  • сидіти, як собака у човні;
  • у Сірка очей позичає;
  • як варена макаронина;
  • як мила з’їв.

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