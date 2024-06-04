Как сказать на украинском "неловко": синонимы и колоритные высказывания
Ситуации в жизни случаются разные. Слово "неловко", которым часто описывают смущение, дискомфорт или волнение, на самом деле является типичным суржиком.
Самый очевидный вариант перевода – "незручно" – не всегда уместен. OBOZ.UA разбирался, как сказать по-украински о неудобных ситуациях.
Фразу "быть, чувствовать себя в неловком положении" не следует переводить буквально. В этом случае пригодятся следующие варианты:
- бути ні в сих ні в тих;
- почувати себе ніяково;
- ніяковіти.
"Поставить у кого-то в неловкое положение" на украинском звучит так:
- оставити в ніякове становище когось;
- зніяковіти когось;
- засоромити;
- (іноді) посадити на льоду, загнати на слизьке кого.
К примеру:
Вместо "всем стало неловко" следует говорить "усім стало незручно".
Не "мне немного неловко", а "мені трохи некомфортно".
Предложение "он неловко отводил взгляд" следует перевести как "він ніяково відводив погляд".
Языковеды советуют обратить внимание и на колоритные фразеологизмы:
- не в своїх воротах;
- не знає на котру ступиити:
- не знає, де себе подіти;
- не знає, де приткнутися;
- переминатися із ноги на ногу хто;
- сидіти, як собака у човні;
- у Сірка очей позичає;
- як варена макаронина;
- як мила з’їв.
Также OBOZ.UA публиковал пять украинских глаголов, с которыми не ошибаются только самые умные.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.