Как сказать на украинском 'неловко': синонимы и колоритные высказывания

Ситуации в жизни случаются разные. Слово "неловко", которым часто описывают смущение, дискомфорт или волнение, на самом деле является типичным суржиком.

Самый очевидный вариант перевода – "незручно" – не всегда уместен. OBOZ.UA разбирался, как сказать по-украински о неудобных ситуациях.

Фразу "быть, чувствовать себя в неловком положении" не следует переводить буквально. В этом случае пригодятся следующие варианты:

бути ні в сих ні в тих;

почувати себе ніяково;

ніяковіти.

"Поставить у кого-то в неловкое положение" на украинском звучит так:

оставити в ніякове становище когось;

зніяковіти когось;

засоромити;

(іноді) посадити на льоду, загнати на слизьке кого.

К примеру:

Вместо "всем стало неловко" следует говорить "усім стало незручно".

Не "мне немного неловко", а "мені трохи некомфортно".

Предложение "он неловко отводил взгляд" следует перевести как "він ніяково відводив погляд".

Языковеды советуют обратить внимание и на колоритные фразеологизмы:

не в своїх воротах;

не знає на котру ступиити:

не знає, де себе подіти;

не знає, де приткнутися;

переминатися із ноги на ногу хто;

сидіти, як собака у човні;

у Сірка очей позичає;

як варена макаронина;

як мила з’їв.

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