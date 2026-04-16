Как отвадить крыс от сада и дома: одна просто смена решает все

Крысы – распространенная проблема в садах по всей стране, и от них реально трудно избавиться. Кроме того, это время года считается для них идеальным, поскольку это главный сезон размножения у грызунов.

Садоводческий эксперт Алан Титчмарш поделился собственными советами, которые помогут предотвратить появление этих существ на вашем открытом пространстве. К счастью, вы можете сделать свой сад менее привлекательным для них благодаря лишь одному простому изменению, пишет Express.

По словам специалиста, вся хитрость заключается в частом подстригании газона. Крысы не любят коротко скошенную траву, где их видно. Они любят высокую траву, в которой можно спрятаться.

Также эксперт рекомендовал перенести кормушку для птиц в центр газона, поскольку крысы ненавидят пересекать открытые, незащищенные участки. Держите кормушки подальше от кустов, живых изгородей или стен.

Если у вас есть компостная куча, это также может быть значительной приманкой для крыс. Кучи должны быть прочной конструкцией с как можно меньшим количеством щелей.

