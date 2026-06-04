Как отвадить чужих котов от вашего двора: безопасный метод

Вы можете любить котов и даже иметь собственного. Или, возможно, вам нравится посещать дом друга и гладить его кошечку. Но вы, вероятно, не хотите, чтобы коты превращали ваш двор в свою личную игровую площадку.

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В интернете есть множество советов по средствам для отпугивания котов, но многие люди задаются вопросом: как держать котов подальше от своего двора, не причиняя им вреда, пишет OBOZ.UA.

Считается, что обоняние у кошки примерно в 14 раз сильнее человеческого. У кошек также есть две системы распознавания запахов: носовая полость и вомероназальный орган, расположенный на небе, который помогает им обрабатывать и интерпретировать химические сигналы в окружающей среде.

Лучший экологический способ отпугнуть котов от вашего пространства – это использовать ароматы, которые они ненавидят.

Запахи, которых кошки обычно избегают, включают цитрусовые, пряные ароматы, уксус, цитронеллу, некоторые эфирные масла и чистящие средства, другие запахи животных, грязные лотки и дым.

Хотя некоторые из этих запахов могут быть неприятными для людей, они способны быть особенно сильными для кошек и могут быть полезными, если вы рассматриваете варианты естественных отпугивателей для вашего двора.

Кроме удаления растений и других привлекательных предметов с вашего двора, вы можете отпугивать котов с помощью разбрызгивателей, активируемых с помощью датчика движения, сигнализации и даже пластиковых ковриков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему коты любят мяукать в пустой комнате.

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