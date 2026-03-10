Как отличить натуральное сливочное масло от подделки: 3 лучших способа

Натуральное сливочное масло отличается от спреда по составу (только сливки), твердостью – после морозилки крошится, быстрым таянием без сального налета и выделением пены при жарке. Спред же остается мягким, имеет запах растительных жиров и блестит. Натуральное масло имеет жирность от 62% до 82% и выше.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и точно в домашних условиях проверить сливочное масло на натуральность.

Основные методы проверки

Морозилка

Настоящее масло после морозилки трудно резать, оно крошится, а спред намазывается легко.

Кипяток

Кусочек масла в кипятке растворяется медленно, вода становится молочной, без жирной пленки. Спред расслаивается или образует пленку.

Сковородка

Натуральное масло при жарке пенится и имеет приятный запах. Спред выделяет много воды и "стреляет".

Состав

В натуральном сливочном масле должны быть только сливки (пастеризованные). В спреде же – растительные масла, ароматизаторы, эмульгаторы.

Цвет

Натуральное масло не бывает ярко-желтым, оно кремовое или белое, желтеет только при нагревании. "Масло" ярко-желтого цвета чаще всего не масло.

Обратите внимание

При покупке масла сливочного обязательно необходимо внимательно смотреть на целостность упаковки и маркировки. Также важным является место хранения и товарное соседство его во время реализации!

