Как отличить настоящее вино от подделки: простой лайфхак. Видео

Иногда довольно трудно с первого взгляда отличить настоящее ароматное вино от его порошковой подделки. Для того, чтобы проверить его, можно использовать обычную воду.

Самый простой способ проверить натуральность вина с помощью воды – воспользоваться методом тестирования плотности. Подлинность напитка определяется тем, как жидкости реагируют при смешивании, пишет OBOZ.UA.

Как проверить вино

Наберите обычную холодную воду в глубокую прозрачную емкость (например, стакан или миску).

Налейте вино в небольшую узкую емкость, например, в небольшую бутылочку, пробирку или даже колпачок.

Плотно закройте горловину бутылки пальцем, переверните ее и опустите в воду.

Уберите палец и наблюдайте: настоящее вино имеет меньшую плотность и не сразу смешивается с водой, поэтому оно останется на поверхности или в виде четкого слоя.

Подделка или порошковый напиток быстро смешается с водой, поскольку имеет искусственную плотность и красители.

Для дополнительной уверенности вы также можете воспользоваться проверкой с помощью пищевой соды. Для этого насыпьте чайную ложку соды в емкость и добавьте немного вина. Если вино натуральное, оно вступит в реакцию со щелочью и изменит свой цвет на серовато-зеленый или голубой.

