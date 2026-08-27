Как отбелить носки без агрессивных химикатов: эффективный способ

Белые носки быстро пачкаются и со временем могут потерять свой белоснежный цвет. По этой причине многие люди часто выбирают черные или цветные носки, даже если они не так универсальны или элегантны.

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Поэтому стоит знать, как стирать белые носки, чтобы они дольше выглядели как новые. Важно, что вам не нужно прибегать к агрессивным отбеливателям. Есть более простой способ, пишет OBOZ.UA.

Перед стиркой положите их на 1–2 часа в миску, наполненную тёплой водой и обычным моющим средством для белых тканей.

Затем обработайте моющим средством участки на пятках и пальцах ног, которые обычно загрязняются больше всего. Однако, если у вас заканчивается моющее средство, можно воспользоваться бабушкиным методом и натереть их пастой из пищевой соды и воды.

Пищевая сода помогает удалить грязь и неприятные запахи. Однако она не всегда так эффективна, как моющее средство, для удаления стойких пятен.

После замачивания белые носки следует стирать в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно рекомендуется использовать стиральную машину с температурой 40–60 градусов по Цельсию. Однако важно развеять этот распространенный миф: более высокая температура не всегда лучше. Это особенно касается носков из эластана и синтетических волокон, которые могут быстрее изнашиваться при стирке при высоких температурах.

Если ваши носки очень грязные, можно использовать кислородный отбеливатель, который мягче хлорного отбеливателя и не так сильно ослабляет волокна. Однако отбеливатель никогда не следует смешивать с уксусом или другими кислотами.

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