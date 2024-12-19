Сонце низенько, вечір близенько, бомби лягають дуже кучненько!

Видео дня

Саме так хочеться почати новини з сьогодення Ростовщини. Ну, мають вже в нас бути хоч якісь гарні новини, то спостерігаємо та насолоджуємося.

До Ростовщині, як ви знаєте, в мене своє, особисте відношення. Бо я жила в українсько-російському прикордонні, то знаю усі його тріщинки. Бо зрада мешканців Ростовщини, які до 2014-го року постійно приїздили на Луганщину, щоб купити якісні продукти харчування, речі, побутову техніку та отримати медичні послуги.

Мешканці Луганщини з розумінням ставилися до ростовчан, бо знали, яке життя в цьому федеральному окрузі: закриті шахти, заводи, у людей немає роботи, треба їздити на заробітки, люди не мають безкоштовного пільгового вугілля, то єдине, що їх годує, це браконьєрство на Дону.

У Свердловськ (Довжанськ) з Ростовщини йшли машини риби, лосось, кефаль, форель, раки, інші донські делікатеси. З міста на Ростовщину везли машини вугілля, зерна, бідони олії, вершкового масла, фури цукру. Так, здебільшого це був контрабас, на якому, як на газовій голці чи наркотичній голці, сиділи уся правоохоронна та владна структури.

Мешканці Ростовщини заздрили життю українців, й казали, що не розуміють, як нам вдалося зберегти вугільні підприємства та збільшити їх потенціал. Бо у 90-ті, коли на шахтах Луганщини не виплачували заробітну платню, то багато шахтарів їздили працювати на шахти Гуково, а потім, прийшла стабільність стратега путіна й шахти закрили.

Знаєте, для шахтарів на той час закриття шахт було дуже болючою темою, бо шахта, це місце, де вони перебували більше, ніж з родинами, то для них це була святиня. На шахти молилися, їх вважали живою істотою, чимось рідним, чимось більшим, ніж підприємство. То навіть закриття російських шахт українські шахтарі сприйняли, як щось болюче й зрадне. Не розумію, чому згодом усе це забулося й висновків українські шахтарі не зробили. Саме тому, через цей масовий "склероз" росії вдалося відбудувати симулякр "багата росія, де все для людей".

У 2014-му Ростовщина стала воротами війни, бо саме з цієї області заходили на Донбас російські військові. Саме з Ростовщини велися обстріли української території. Саме на Ростовщину вивозили викрадених людей. Саме на Ростовщині проходили навчання колаборанти-бойовики. Тому Ростовщина дуже цікава для спостереження, бо ці ворота війни, біди та горя, зараз мають дуже високу пропускну здатність й, що ще цікавіше, в обидві сторони.

Так, мене тішить, що війна повертається туди, звідки вона прийшла. Бо, розуміючи психологію суспільства, я одразу зрозуміла той факт, що росіяни побачать війну тільки тоді, коли вона повернеться до них. Як до донбасян-колаборантів, які очікували від росії "пабагатому", а отримали розбите корито.

Росіяни, які сидять у теплій ванні в рожевих окулярах "непобедимая страна", побачать війну лише тоді, коли з магазинів зникне їжа, з аптек ліки, з заправок паливо для машин, з будинків світло, газ, вода, їх почнуть виловлювати на вулицях та відправляти на фронт, а їх зарплати не буде вистачати ні на що, хоча поруч з ними буде вирувати життя путінських селебріті.

Що ж, санкції повільно, але роблять свою роботу та й керівництво "стратега" путіна, все більше схоже на керівництво асада, котрий пакував золоті злитки та тони грошей й відправляв їх з країни. Куди відправляє гроші путін тепер, коли все більше країн відвертаються від тирана-диктатора-фашиста? Може, до банків Китаю, чи Північної Кореї, але мова не про це. Мова про росіян, які почали отримувати бумеранги. Й це не тільки повітряні тривоги, безпілотники, які атакують російську інфраструктуру, це набагато більше.

Ростовщина з 2014 року живе з віяловими відключеннями світла, бо ж постачає електрику в ОРДЛО. Комунальні колапси, бо немає ні грошей, ні спеціалістів, щоб відремонтувати системи, та будь ласка, на будь який вибір.

Ростовщина потерпає від бандитів зі зброєю, тобто "героїв сво" та військових колаборантів з ОРДЛО, які вже зрозуміли, що таке російська "братська любов" та їдуть на Ростовщину грабувати і вбивати ростовчан. Кількість вбивств, пограбувань та зґвалтувань на Ростовщині б’є рекорди 90-х.

Але, це не усе. Оце й є гарна новина. За останні півроку збільшилась кількість російських технічно несправних ракет, снарядів та БПЛа, які падають на Ростовщині. Кожен пуск по нам – це прильоти по ним. Ростовчани вже бояться обстрілів російської армії, бо розуміють, що більшість ракет та БПЛа впаде на них самих.

Щоб сховати від росіян цей факт, на росії збільшили показ новин про "разминировали и утилизировали снаряды времен великой отечественной". За 2024 рік тільки на Ростовщині "офіційно" "утілізували" "знайдені у полі" 300 авіабомб "времен великой отечественной". Якщо зробити аналіз таких знахідок, то до 2022 року їх на Ростовщині було від 3 до 10 на рік. Це можливо, бо навіть в Україні у місцях боїв, які тут йшли під час Другої світової, досі знаходять вибухонебезпечні предмети. Але як могла кількість бомб "великой отечественной" з 10 на рік, зрости до 300?

От на Луганщині, де теж були запеклі бої у часи Другої світової, навіть до війни такі знахідки, як авіабомба, були рідкісні.

Насправді, це те, що не долітає до нас й кількість цього зростає. Це утілізують те, що просто впало, але є багато того, що вибухає й знищує росіян руками самих росіян.

Кажуть, в січні на Ростовщину приїде перша партія "наши братья корейцы". Ще тільки чутки пішли, а панічні настрої вже криють ростовчан. Бо збільшення солдатів – це збільшення злочинів, а ще й ці солдати не мають емпатії до росіян, це для них просто ресурс. Оце збільшує проблеми росіян які звикли, що "младший брат" боготворить "старшого".

Звісно для нас це новина не дуже, бо з Ростовщині усі ці "северные братья" поїдуть на фронт, але через ОРДЛО, де можуть гарно підчистити ряди колаборантів.

А поки на Ростовщині та в ОРДЛО чергова стабільність по-путінськи: немає світла, інтернету, прорвало каналізацію, впав на голову балкон, дерева, падаючи, повбивали багато людей, зросла кількість ДТП через п’яних водіїв та кількість пограбувань з застосуванням зброї.

Але росіянам на росії, а ордлинцям на "новоросії" їх телебачення розповість про те, що усе це ІПСО, а насправді вони живуть у світлі, теплі з високими зарплатами у країні, де відсутня злочинність. Головне в це вірити.