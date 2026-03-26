Как охладить любой напиток всего за 15 минут: действенный лайфхак

Этот метод охлаждения напитков быстрее классического размещения в холодильнике или морозильной камере без дополнительной упаковки.

Для его воплощения понадобится обычное бумажное полотенце. Его надо смочить, а затем обернуть им бутылку или банку с напитком, а после этого поместить их на 15 минут в морозилку, пишет OBOZ.UA.

Секрет этого невероятно эффективного трюка с мокрыми бумажными полотенцами кроется в основных законах термодинамики и теплопередачи. Воздух в морозильной камере является очень плохим проводником тепла, поэтому для охлаждения сухой бутылки нужно много времени. Вода же, наоборот, является прекрасным проводником тепла.

Когда бутылку заворачивают во влажное бумажное полотенце, вода в бумаге создает прямой контакт с упаковкой и начинает чрезвычайно быстро передавать тепло от напитка к холодной среде морозильной камеры.

Кроме того, наблюдается явление быстрого испарения и замерзания тонкого слоя воды, что еще больше ускоряет снижение температуры внутри бутылки.

Трюк с мокрыми бумажными полотенцами лучше всего работает с бутылками и алюминиевыми банками, поскольку стекло и металл являются хорошими проводниками тепла.

В пластиковых бутылках эффект немного менее выражен, поскольку пластик действует как изолятор, но охлаждение все равно происходит быстрее, чем в случае с сухой бутылкой.

Время охлаждения может несколько отличаться в зависимости от начальной температуры напитка и прочности морозильной камеры, но пятнадцати минут обычно достаточно для полного освежения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие напитки стоит ограничить после 50 лет.

