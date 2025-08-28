Как одним движением почистить сельдь от всех косточек: делимся лучшим способом

Сельдь – очень ценная, вкусная, полезная и все этом бюджетная рыба. Есть ее можно просто с хлебом, гренками, а также делать салаты, закуски, форшмак.

Редакция FoodOboz делится действенным способом, благодаря которому вы с легкостью почистите сельдь.

Как быстро почистить сельдь, чтобы не повредить филе

1. Хорошо вымойте рыбу под проточной водой. Удалите голову и внутренности, еще раз промойте тушку.

2. Сделайте надрез на спинке и извлеките плавник. Подденьте кожицу ножом в месте разреза и стяните ее с рыбы — она легко отделится.

3. Затем возьмите рыбу за хвост и отделите филе от костей. Снимите остатки филе с позвоночника, держа его двумя пальцами. В конце достаньте все косточки пинцетом и нарежьте филе на кусочки.

