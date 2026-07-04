Как обрезать смородину летом: секреты хорошего урожая

Чтобы получить обильный и качественный урожай смородины, садоводам необходимо уделять внимание растениям не только весной, но и в разгар лета. Многие дачники ошибочно ограничиваются лишь мартовской обрезкой сухостоя, игнорируя важность формирования кроны во время активной вегетации.

Видео дня

Летний уход преследует принципиально иную цель, поскольку он направлен на работу с молодым зеленым приростом, а не на очистку от старого балласта. Правильное проведение этой процедуры позволяет перенаправить силы куста на формирование новых плодовых ветвей.

Благодаря простому и своевременному вмешательству обычный побег превращается в пышный разветвленный стебель, который в следующем году принесет в несколько раз больше сочных ягод, отмечают садоводы.

Как обрезать смородину летом

Главный секрет успеха заключается в точном соблюдении сроков и техники обрезки. Необходимо дождаться момента, когда свежая зеленая верхушка, появившаяся на зрелых двух- или трехлетних ветвях, отрастет в длину примерно на 10 сантиметров и заметно окрепнет. Для работы следует использовать исключительно острый садовый секатор, который предварительно дезинфицируют и протирают для предотвращения заражения растительных тканей.

Во время процедуры осторожно удаляют примерно половину отросшей верхушки побега. Опытные агрономы советуют планировать эти работы на сухую, солнечную и жаркую погоду, поскольку в таких условиях раны на растении высыхают и затягиваются гораздо быстрее, что сводит к минимуму риск развития болезней. Если же провести прищипку слишком рано, когда стебель ещё тонкий и слабый, растение не сможет сформировать желаемые боковые ветви.

Почему смородина является исключением

Начинающим садоводам следует чётко помнить, что этот метод интенсификации урожая разработан и применяется только для кустов чёрной смородины. Белая смородина и поричка имеют совершенно иную специфику развития и плодоношения, поэтому применять к ним этот подход категорически запрещено. У порички будущие цветочные почки и грозди ягод закладываются именно на верхушках старых побегов.

Любое летнее вмешательство и удаление зеленой массы у красных сортов приведет к прямой потере будущего урожая. Уход за этими сортами ограничивается исключительно весенним удалением поврежденных частей.

Кроме того, под запрет летней обрезки попадают и совсем молодые саженцы черной смородины, высаженные в текущем сезоне, ведь им нужен покой для укрепления корневой системы.

Первые положительные изменения на кустах можно заметить уже через две недели после завершения работ – на местах срезов начнут активно пробуждаться почки и отрастать новые боковые побеги. Следующим летом каждый из таких сформированных отростков превратится в полноценную плодовую кисть. Садоводы, которые регулярно применяют этот агротехнический прием на взрослых ягодных кустах, подтверждают значительное и стабильное повышение общей урожайности сада.

OBOZ.UA предлагает узнать об удобрении для смородины, которое позволит увеличить количество ягод на кустах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.