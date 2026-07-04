Как обрезать смородину летом: секреты хорошего урожая
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Чтобы получить обильный и качественный урожай смородины, садоводам необходимо уделять внимание растениям не только весной, но и в разгар лета. Многие дачники ошибочно ограничиваются лишь мартовской обрезкой сухостоя, игнорируя важность формирования кроны во время активной вегетации.
Летний уход преследует принципиально иную цель, поскольку он направлен на работу с молодым зеленым приростом, а не на очистку от старого балласта. Правильное проведение этой процедуры позволяет перенаправить силы куста на формирование новых плодовых ветвей.
Благодаря простому и своевременному вмешательству обычный побег превращается в пышный разветвленный стебель, который в следующем году принесет в несколько раз больше сочных ягод, отмечают садоводы.
Как обрезать смородину летом
Главный секрет успеха заключается в точном соблюдении сроков и техники обрезки. Необходимо дождаться момента, когда свежая зеленая верхушка, появившаяся на зрелых двух- или трехлетних ветвях, отрастет в длину примерно на 10 сантиметров и заметно окрепнет. Для работы следует использовать исключительно острый садовый секатор, который предварительно дезинфицируют и протирают для предотвращения заражения растительных тканей.
Во время процедуры осторожно удаляют примерно половину отросшей верхушки побега. Опытные агрономы советуют планировать эти работы на сухую, солнечную и жаркую погоду, поскольку в таких условиях раны на растении высыхают и затягиваются гораздо быстрее, что сводит к минимуму риск развития болезней. Если же провести прищипку слишком рано, когда стебель ещё тонкий и слабый, растение не сможет сформировать желаемые боковые ветви.
Почему смородина является исключением
Начинающим садоводам следует чётко помнить, что этот метод интенсификации урожая разработан и применяется только для кустов чёрной смородины. Белая смородина и поричка имеют совершенно иную специфику развития и плодоношения, поэтому применять к ним этот подход категорически запрещено. У порички будущие цветочные почки и грозди ягод закладываются именно на верхушках старых побегов.
Любое летнее вмешательство и удаление зеленой массы у красных сортов приведет к прямой потере будущего урожая. Уход за этими сортами ограничивается исключительно весенним удалением поврежденных частей.
Кроме того, под запрет летней обрезки попадают и совсем молодые саженцы черной смородины, высаженные в текущем сезоне, ведь им нужен покой для укрепления корневой системы.
Первые положительные изменения на кустах можно заметить уже через две недели после завершения работ – на местах срезов начнут активно пробуждаться почки и отрастать новые боковые побеги. Следующим летом каждый из таких сформированных отростков превратится в полноценную плодовую кисть. Садоводы, которые регулярно применяют этот агротехнический прием на взрослых ягодных кустах, подтверждают значительное и стабильное повышение общей урожайности сада.
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