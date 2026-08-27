Как обрезать лаванду в августе, чтобы куст был пышным

В конце лета лаванда уже заканчивает основное цветение, и самое время немного привести куст в порядок. Августовская обрезка помогает сохранить аккуратную форму, стимулирует кущение и не позволяет побегам слишком вытягиваться. В то же время в этот период важно не переусердствовать.

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Самый безопасный вариант – удалить сухие соцветия и немного укоротить зеленые побеги, не затрагивая старую оголенную древесину. OBOZ.UA рассказывает, как обрезать лаванду.

Какую часть лаванды обрезать в августе

После цветения куст часто теряет аккуратный вид: сухие цветоносы торчат во все стороны, а отдельные веточки становятся длиннее остальных.

Сначала стоит срезать все отцветшие колоски. Вместе с ними можно убрать небольшую часть молодого зеленого прироста, чтобы сформировать округлую и компактную крону.

Если регулярно проводить такую легкую стрижку, лаванда постепенно становится гуще и меньше растаивает в стороны.

Где именно должен проходить срез

Главное правило августовской обрезки – ниже места среза обязательно должны оставаться зеленые листочки.

Старые серые или коричневые части побегов лучше не трогать. На такой древесине лаванда образует новые почки значительно хуже, поэтому после радикальной стрижки отдельные ветки могут так и остаться голыми.

Лучше всего срезать сухой цветок вместе с частью зеленого стебля, но не доходить до одревесневшего основания.

Почему нельзя сильно укорачивать старый куст

Если лаванда несколько лет росла без формирования, ее нижняя часть постепенно одревесневает. В такой ситуации может возникнуть желание срезать почти весь куст и сформировать его заново.

Для лаванды это рискованно. Старая древесина восстанавливается гораздо медленнее, чем молодые зеленые побеги. Поэтому сильно запущенный куст безопаснее омолаживать постепенно в течение нескольких сезонов, а не срезать всё за один раз.

Каким инструментом лучше обрезать лаванду

Для работы подойдут острый секатор или хорошо заточенные садовые ножницы. Инструмент должен делать чистый ровный срез, а не мять или раскалывать стебли. Перед работой лезвия желательно очистить.

Саму обрезку лучше проводить в сухой день. Если сразу после стрижки начнётся затяжной дождь, влажные срезы будут заживать медленнее.

Почему августовскую стрижку не стоит переносить на позднюю осень

После обрезки у лаванды должно быть достаточно времени, чтобы восстановиться до наступления холодов.

Если сильно подстричь куст уже в конце осени, новые нежные ткани могут не успеть окрепнуть до морозов. Именно поэтому основную легкую формировку лучше выполнить после завершения цветения, а не ждать первых заморозков. Позже можно лишь удалить случайно сломанные или поврежденные веточки.

Чем подкормить лаванду после обрезки

После стрижки растение не нужно активно подкармливать азотом.

Лаванда естественным образом приспособлена к довольно бедным почвам. Избыток питательных веществ, особенно азота, стимулирует образование мягких зеленых побегов, которые хуже созревают перед зимой. Если растение растет нормально, после августовской обрезки ему часто вообще не требуется дополнительная подкормка.

Как поливать лаванду в конце лета

Еще одна типичная ошибка – чрезмерный полив. Лаванда гораздо лучше переносит кратковременную засуху, чем постоянно влажную почву. Особенно опасен застой воды у корней.

Поэтому поливать растение следует только по мере необходимости, ориентируясь на состояние почвы и погоду. Если регулярно идут дожди, дополнительный полив может вообще не понадобиться.

Умеренная августовская стрижка, солнечное место и хорошо дренированная почва помогут лаванде сохранить компактную форму и успешно подготовиться к холодному сезону.

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