Как необычно приготовить оладьи из кабачка: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
1 минута
Рецепт блюда

Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для быстрого и вкусного завтрака, а также перекуса. И ко всему они готовятся очень просто, достаточно всего лишь выбрать молодые кабачки и добавить специи, а для яркого вкуса – чеснок.

Вкусные оладьи из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с сыром и специями.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • яйца
  • мука
  • специи
  • чеснок
  • твердый сыр
  • масло растительное

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте тертый сыр, муку, яйца, специи и чеснок, перемешайте.

Основа для теста

2. Пожарьте на растительном масле.

Как правильно жарить оладьи

Подавайте с крем-сыром, сметаной, йогуртом!

Оладьи из кабачков с соусом

