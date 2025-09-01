Как необычно приготовить оладьи из кабачка: делимся оригинальным рецептом

Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для быстрого и вкусного завтрака, а также перекуса. И ко всему они готовятся очень просто, достаточно всего лишь выбрать молодые кабачки и добавить специи, а для яркого вкуса – чеснок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с сыром и специями.

Ингредиенты:

кабачки

яйца

мука

специи

чеснок

твердый сыр

масло растительное

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте тертый сыр, муку, яйца, специи и чеснок, перемешайте.

2. Пожарьте на растительном масле.

Подавайте с крем-сыром, сметаной, йогуртом!

