Как необычно приготовить оладьи из кабачка: делимся оригинальным рецептом
Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для быстрого и вкусного завтрака, а также перекуса. И ко всему они готовятся очень просто, достаточно всего лишь выбрать молодые кабачки и добавить специи, а для яркого вкуса – чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- кабачки
- яйца
- мука
- специи
- чеснок
- твердый сыр
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте тертый сыр, муку, яйца, специи и чеснок, перемешайте.
2. Пожарьте на растительном масле.
Подавайте с крем-сыром, сметаной, йогуртом!
