Как не попасть в больницу из-за грелки: важные советы по пользованию

Из-за сильных морозов и постоянных проблем со светом и отоплением бесчисленное количество домохозяйств пользуются сейчас грелками, чтобы согреться днем и ночью.

Хотя это экономичный и эффективный способ защититься от холода, данные исследований показывают, что он также достаточно опасен из-за возможных ожогов, пишет OBOZ.UA.

Проверьте возраст вашей грелки

Рекомендуется заменять грелки каждые два года, поскольку резиновый материал со временем разрушается, что увеличивает вероятность расколов или протеканий. Чтобы определить дату производства вашей бутылки, обратите внимание на отметку в форме цветка, которая называется "ромашковым колесом", выбитую на горлышке или корпусе бутылки.

Цифра посередине указывает на год производства, а 12 сегментов вокруг нее соответствуют календарным месяцам. Сегменты с точками указывают на конкретный месяц производства вашей бутылки.

Например, если символ отображает число 25 в центре с точками, появляющимися на первых шести сегментах, бутылка была изготовлена в июне 2025 года. Если сегменты содержат несколько точек, количество точек в последней (или единственной) заполненной секции указывает, на какой неделе этого месяца была изготовлена бутылка. Таким образом, три точки означают третью неделю месяца.

Как безопасно наполнять и использовать грелку

Прежде чем наполнять бутылку, проверьте ее на наличие заметных повреждений или износа. Избегайте наполнения бутылки кипятком. Это может повредить внутренние швы, поэтому лучше оставить ее остыть перед наполнением. Также желательно наполнять бутылку только примерно на две трети, прежде чем выпустить остатки воздуха и убедиться, что пробка надежно затянута.

Всегда используйте крышку на грелке, которая поможет избежать ожогов кожи, и избегайте сидения или лежания на ней, поскольку это может увеличить риск поломки бутылки. Когда бутылка не используется, слейте воду и храните ее со снятой пробкой в прохладном, сухом месте, например, в шкафу.

