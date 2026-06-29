Как называли женщин во времена Киевской Руси: эти имена исчезли навсегда

Имена женщин во времена Киевской Руси имели глубокое символическое значение и часто отражали черты характера, внешность или желаемые добродетели. Многие из них были образованы от древнеславянских корней и сегодня уже полностью вышли из употребления.

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Некоторые из этих имен сохранились лишь в летописях и исторических документах. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Забытые династические имена и их двойное происхождение

Во времена Киевской Руси женщины носили уникальные династические имена, которые сегодня почти не используются, однако сохраняют значительную историческую и культурную ценность. Многие из них звучат как из древней мифологической эпохи, ведь они были сильными, символическими и чрезвычайно редкими.

Историк Александр Алферов отметил, что у княгинь часто было два имени: христианское, полученное при крещении, и династическое, которое использовалось в семейном кругу и отражало их происхождение и статус.

"Ну, например, Владимир Великий носил династическое имя Владимир, а крестильное - Василий. Ярослав Мудрый – крестильное имя Георгий, а династическое – Ярослав", – пояснил он.

Алферов назвал династические имена наших княгинь, среди которых:

Верхуслава;

Вышеслава;

Городислава;

Геремислава;

Добронига;

Дубровка;

Кунегунда;

Звинислава;

Ингеборг;

Предслава;

Переяслава;

Рогнидь;

Ростислава;

Святослав;

Премислава;

Прибислава;

Мауфрид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о фамилиях, которые указывают на то, что в роду были князья.

Также мы сообщали о происхождении фамилий, которые восходят к временам казачества и напоминают о воинах, гетманах и деятелях Запорожской Сечи. Некоторые из них и сегодня остаются распространенными, хотя их происхождение уходит корнями в несколько веков.

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