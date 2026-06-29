Как называли женщин во времена Киевской Руси: эти имена исчезли навсегда
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Имена женщин во времена Киевской Руси имели глубокое символическое значение и часто отражали черты характера, внешность или желаемые добродетели. Многие из них были образованы от древнеславянских корней и сегодня уже полностью вышли из употребления.
Некоторые из этих имен сохранились лишь в летописях и исторических документах. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.
Забытые династические имена и их двойное происхождение
Во времена Киевской Руси женщины носили уникальные династические имена, которые сегодня почти не используются, однако сохраняют значительную историческую и культурную ценность. Многие из них звучат как из древней мифологической эпохи, ведь они были сильными, символическими и чрезвычайно редкими.
Историк Александр Алферов отметил, что у княгинь часто было два имени: христианское, полученное при крещении, и династическое, которое использовалось в семейном кругу и отражало их происхождение и статус.
"Ну, например, Владимир Великий носил династическое имя Владимир, а крестильное - Василий. Ярослав Мудрый – крестильное имя Георгий, а династическое – Ярослав", – пояснил он.
Алферов назвал династические имена наших княгинь, среди которых:
- Верхуслава;
- Вышеслава;
- Городислава;
- Геремислава;
- Добронига;
- Дубровка;
- Кунегунда;
- Звинислава;
- Ингеборг;
- Предслава;
- Переяслава;
- Рогнидь;
- Ростислава;
- Святослав;
- Премислава;
- Прибислава;
- Мауфрид.
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