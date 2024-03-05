Как назвать украинским 'дубленку': лучшие варианты

Важно регулярно пополнять словарный запас и очищать язык русизмов. Суржик укоренился в бытовой речи прежде всего из-за тотальной русификации, когда происходило насильственное уничтожение аутентичных украинских слов и искусственная их замена на так называемые "более приемлемые" русские.

Например, популярную зимнюю одежду мы часто называем "дубленкой". OBOZ.UA рассказывает, как перевести это слово на украинский и какие есть колоритные заменители.

Согласно Толковому словарю украинского языка, верхнюю одежду из дубленых кож следует называть "дублянкой".

Можно использовать древнее украинское слово "кожух".

Традиционный кожух – это длинная, не покрытая сукном шуба с большим воротником, которую обычно шили из овечьей шкуры мехом вовнутрь.

К примеру:

Купив батько Олесеві теплу дублянку, тож тепер він міг ходити в школу в сусіднє село навіть взимку.

На підводі сидів кремезний чоловік в чорному кожусі.

Это слово часто использовали в своем творчестве классики литературы:

Одягнувши нові, кримських емушків кожухи, стали [козаки] виходити (Григорій Квітка-Основ’яненко).

А сам сотник у кожусі.. Коло клуні походжає (Тарас Шевченко).

Есть и другие диалектные варианты:

линтвар;

кожушанка;

байбарак (верхній одяг, покритий сукном).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие непривычные для украинского языка слова на самом деле не являются суржиком.

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