Как назвать украинским "дубленку": лучшие варианты
Важно регулярно пополнять словарный запас и очищать язык русизмов. Суржик укоренился в бытовой речи прежде всего из-за тотальной русификации, когда происходило насильственное уничтожение аутентичных украинских слов и искусственная их замена на так называемые "более приемлемые" русские.
Например, популярную зимнюю одежду мы часто называем "дубленкой". OBOZ.UA рассказывает, как перевести это слово на украинский и какие есть колоритные заменители.
Согласно Толковому словарю украинского языка, верхнюю одежду из дубленых кож следует называть "дублянкой".
Можно использовать древнее украинское слово "кожух".
Традиционный кожух – это длинная, не покрытая сукном шуба с большим воротником, которую обычно шили из овечьей шкуры мехом вовнутрь.
К примеру:
Купив батько Олесеві теплу дублянку, тож тепер він міг ходити в школу в сусіднє село навіть взимку.
На підводі сидів кремезний чоловік в чорному кожусі.
Это слово часто использовали в своем творчестве классики литературы:
Одягнувши нові, кримських емушків кожухи, стали [козаки] виходити (Григорій Квітка-Основ’яненко).
А сам сотник у кожусі.. Коло клуні походжає (Тарас Шевченко).
Есть и другие диалектные варианты:
- линтвар;
- кожушанка;
- байбарак (верхній одяг, покритий сукном).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие непривычные для украинского языка слова на самом деле не являются суржиком.
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