Как назвать украинским 'беруши': правильные варианты

Важно заботиться о чистоте речи и избавляться от русизмов. Некоторые слова, например, "праздник", "первый" и "ждать" являются древнеукраинскими или старославянскими. А есть ряд слов, которые похожи на российские соответствия, но точно не заимствованные.

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Многие употребляют слово "беруши" только потому, что не знают украинского соответствия. Известный языковед Александр Пономарив в свое время объяснял, как назвать "беруши" на украинском.

"Беруши" не стоит переводить как "беруші".

На самом деле лучше использовать колоритный украинский эквивалент "вушна затичка".

Можно также использовать словосочетание "затичка для вуха".

Кстати, слово "пылесос" звучит для украинского языка несколько необычно, а некоторые приложения для проверки грамматики и орфографии и вообще переводят его как "порохотяг" або "пилосмок". Нужно ли искать украинский аналог для "пылесоса" – читайте в материале

Ранее OBOZ.UA рассказывал, есть ли в украинском языке слово "благополучие" и как заменить его в поздравлениях.

А Новый год, к слову, ни на кого не наступает. Он приходит. Ни в коем случае не стоит говорить о "наступающем" году – это грубая ошибка, типичный русизм. Как правильно поздравлять – читайте в материале.

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