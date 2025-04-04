Как назвать по-украинский 'костыли': помнят не все

Как вы называете устройство (чаще парное), которым пользуются люди с травмами ног, чтобы передвигаться самостоятельно? Они используют его в качестве опоры, зажимая подмышками.

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Если вы довольно долго разговаривали по-русски, то можете легко вспомнить слово "костыли". Но в украинском языке для обозначения этого предмета используется другое, совершенно непохожее слово. OBOZ.UA разбирался в нюансах словоупотребления.

Итак, если вам нужно назвать высокую палку с перекладками, на которую опираются подмышками и которой пользуются как опорой при хождении люди с больными ногами или безногие, то словари советуют использовать существительное "милиці". В единственном числе он имеет форму "милиця" и женский род. Вот несколько примеров его употребления в украинской литературе:

Коло пустки на милиці Москаль шкандибає. (Т. Шевченко)

Коли ж уранці кочівники поїхали, Сергій спробував походити на милицях. Вони були зручні й легкі. (И. Билык)

Ще двоє пацієнтів чергового травмпункту були на милицях. (Н. Сняданко)

Обіч стежки на лавках, поскладавши поруч милиці, сидять пенсіонери в окулярах з товстими лінзами. (С. Андрухович)

Если вам нужен синоним, то "милиці" имеет несколько вариантов аналогичных по значению слов. Запоминайте:

костур (множественное число – костури);

клюка;

патериця;

ковінька;

ціпок;

ґерлиґа (пастушья трость).

Впрочем, слово "костиль" в украинском языке тоже существует. Но имеет совсем другое значение. Как объясняет словарь украинского языка в 11 томах, им обозначают:

металлический стержень, заостренный с одного конца и расширенный или загнутый под прямым углом с другого;

приспособления для опоры в некоторых машинах, механизмах и т.д.

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