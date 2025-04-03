Как на украинском назвать "стирку": перевод
Представьте, что у вас собралось немало грязной одежды и белья. Как вы назовете эту кучу вещей, ожидающих очищения, на украинском языке ?
Если вам на ум пришло слово "стирка", можно не сомневаться – вы долго общались по-русски и ваш переход с него еще продолжается. OBOZ.UA с радостью вам в этом поможет. Сегодня поговорим о том, как правильно называть процесс ухода за одеждой и домашним текстилем.
Итак, прямым переводом русского слова "стирка" словари представляют украинское "прання". Оно имеет два значения:
- действие по очищению одежды;
- то, что стирается или подлежит стирке.
Следовательно, "пранням" можно назвать как ту самую кучу одежды, о которой говорилось в начале, так и процесс ее очистки вручную или в специальном устройстве. Кстати, это устройство тоже правильно называть "пральна машина", а не "стіральна". А сокращенной формой этого слова будет "пралка", а не "стіралка".
Итак, на украинском языке правильно говорить так:
- покласти речі у прання;
- розвісити прання;
- запустити (процес) прання;
- випрати вручну;
- пральні засоби.
Кстати, если вы подвергаете выстиранные вещи термическому разглаживанию, то этот процесс на украинском правильно называть "прасування", а не "глажка". А специальное устройство, которое нагревается и которым обрабатывают смятую после стирки ткань, это "праска", а не "утюг". Итак, чистые и ухоженные вещи мы называем "випрані та випрасувані".
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