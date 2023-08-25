Как назвать на украинском 'рассрочку': правильный вариант

Если мы предпочитаем выплачивать деньги за товар не сразу, а частично, то покупаем вещи в рассрочку. Это довольно популярное слово, часто встречающееся в рекламных предложениях.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что украинский язык – очень благозвучный, и ему не присущи скопления согласных. Он рассказал, чем можно заменить "рассрочку".

"Покупайте товар в рассрочку", "Квартира в рассрочку под минимальный процент" – подобными объявлениями перенасыщенный рекламный рынок.

Слово "рассрочка" действительно звучит несколько странно и больше похоже на суржик.

Авраменко обратил внимание на то, что украинскому языку не присущи неудобные для произношения скопления согласных, например, "зстр".

"Рассрочку" можно заменить словами "на виплат". Например, "Ми купили холодильник на виплат".

Эта замена, кстати, часто встречалась в произведениях классиков: Дурно не треба, можна на виплат" (М. Коцюбинский). "Ми домовилися з графом, що він нам, громаді, значить, віддасть землю на виплат" (Ю. Мокриев).

Выплата за товар будет производиться в течение определенного времени. Языковед добавил, что "на протязі" нельзя использовать, когда мы говорим о промежутке времени."Протяг" " – это на русском "сквозняк". То есть "на протязі" – "на сквозняке". Правильно говорить: "протягом трьох років", "протягом тижня" и т.д.

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