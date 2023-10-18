Как назвать на украинском "кулек": правильный перевод
Суржик, русизмы и калька портят чистоту звучания речи. Часто, например, можно услышать в обиходе слово "кульок": "мама принесла з базару кульок вишень" чи "дайте мені, будь ласка, кульок, щоб скласти продукти".
На самом деле слова "кульок" украинском языке нет.OBOZ.UA разбирался, как правильно перевести его с русского.
Русское суржиковое слово "кулек" языковеды советуют заменить следующими соответствиями:
- пакет;
- торба, торбинка;
- мішок, мішечок.
Сомнения по поводу правильности употребления слова "пакет" обычно вызваны тем, что в Словаре украинского языка в 11 томах (СУМ-11) приведены его определения только в качестве "бумажного мешка".
Обратите внимание, что упомянутый словарь издавали в течение 1970-1980 годов – конечно, значительное количество определений в нем устарело. Следовательно, не стоит терминологически различать значения слов "кульок" и "пакет".
Сегодня "пакет" используется для обозначения подходящих предметов любого размера, изготовленных из совершенно разных материалов.
К примеру:
Целофанові та пластикові пакети шкідливі для екології, краще використовувати паперові.
Даринка наклала у целофановий пакет занадто багато яблук – звісно ж, пакет порвався.
Олег попросив у продавця паперовий пакет, щоб упакувати подарунок.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда следует употреблять слово "житель", а когда – "мешканець".
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