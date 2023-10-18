Как назвать на украинском 'кулек': правильный перевод

Суржик, русизмы и калька портят чистоту звучания речи. Часто, например, можно услышать в обиходе слово "кульок": "мама принесла з базару кульок вишень" чи "дайте мені, будь ласка, кульок, щоб скласти продукти".

На самом деле слова "кульок" украинском языке нет.OBOZ.UA разбирался, как правильно перевести его с русского.

Русское суржиковое слово "кулек" языковеды советуют заменить следующими соответствиями:

пакет;

торба, торбинка;

мішок, мішечок.

Сомнения по поводу правильности употребления слова "пакет" обычно вызваны тем, что в Словаре украинского языка в 11 томах (СУМ-11) приведены его определения только в качестве "бумажного мешка".

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Обратите внимание, что упомянутый словарь издавали в течение 1970-1980 годов – конечно, значительное количество определений в нем устарело. Следовательно, не стоит терминологически различать значения слов "кульок" и "пакет".

Сегодня "пакет" используется для обозначения подходящих предметов любого размера, изготовленных из совершенно разных материалов.

К примеру:

Целофанові та пластикові пакети шкідливі для екології, краще використовувати паперові.

Даринка наклала у целофановий пакет занадто багато яблук – звісно ж, пакет порвався.

Олег попросив у продавця паперовий пакет, щоб упакувати подарунок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда следует употреблять слово "житель", а когда – "мешканець".

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