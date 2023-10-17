'Мешканець' или 'житель': как правильно сказать на украинском

Важно не только избавляться от кальки и русизмов, но и пополнять словарный запас. Мы часто путаем слова, близкие по значению, например, "житель" и "мешканець".

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, что эти слова являются синонимами, но имеют определенные нюансы касаемо употребления. Можно ли говорить "мешканець Києва" и правильно ли будет "житель вулиці" – читайте в материале.

Языковед объяснил, что словари позволяют употреблять "житель" и "мешканець" касаемо людей, живущих в каком-то месте, доме или квартире. То есть, можно сказать и "житель Києва" и "мешканець Києва". В многоквартирных домах тоже живут и жители, и жители.

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Однако есть некоторые нюансы. Если вы заботитесь о чистоте языка, лучше в контексте населенных пунктов употреблять "житель".

К примеру:

Жителі Березані швидко зібрали кошти на допомогу військовим медикам.

Позивачем у судовій справі був житель Чехії.

На кордоні мене зустрів житель Перемишля та запропонував допомогу.

А в отношении проживающих в доме лучше употреблять "мешканець". Это слово, кстати, заимствовано из польского. Жителями также называют и животных: жители лесов, морские жители и т.д.

К примеру:

Мешканці прилеглого багатоквартирного будинку прибрали листя в парку.

"Діти, яких ви знаєте мешканців лісів?", – запитала вчителька.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как будет правильно: зала или зал.

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