Как назвать на украинском 'хлопья': соответствие знают не все

Насыщенный завтрак – залог энергии для долгого и продуктивного дня. К сожалению, суржик проник и в сферу питания: смесь из открытых зерен злаков – кукурузы, овса и т.д. – в бытовой речи часто называют русизмом "хлопья".

Слово "хлопья" в украинском языке есть, но с другим ударением и значением. Как правильно называть питательный завтрак, разбирался в OBOZ.UA.

Составную часть некоторых названий пищевых продуктов, приготовленных дроблением, открыванием и т.п. определенных зерен, следует называть "пластівцями". Так что на завтрак готовят не "хлопья", а "пластівці". Они лучше всего сочетаются с молоком, с добавлением меда или фруктов.

Например:

Серед різноманіття страв на шведському столі Іван завжди обирав кукурудзяні пластівці та булку з абрикосовим варенням.

Алергікам слід бути обережними з пластівцями – вони містять глютен.

Следует обратить внимание, что слово "хлоп'я" с ударением на "я" также есть в украинском языке. Это уменьшительно-ласкательная форма "хлопця".

Например:

З вікна визирало миле білочубе хлоп’я, і Тарас помахав йому рукою.

Худюще хлоп’я, що бігало на панському подвір’ї, виконувало всю брудну роботу: і стайні почистить, і свиней нагодує.

Коли я був бешкетливим хлоп’ям, то часто бігав у ліс підгодовувати тварин.

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