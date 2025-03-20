Как назвать на украинским 'можжевельник': перевод

Названия растений – та группа слов, которые всегда непросто даются при изучении нового языка и тем более при переходе на него. Конечно, тем, кто недавно разговаривает на украинском языке, может быть непросто запомнить ботаническую лексику.

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Примером такого слова является существительное, которым называют вечнозеленое растение семейства кипарисовых, хвое и древесине которого характерен приятный запах. Люди, которые долго пользовались русским, привыкли называть его "можжевельником". Как правильно перевести это слово, выяснял OBOZ.UA.

Словари переводят это название словом "ялівець". И связывают происхождение названия со старославянским словом "яловий", то есть "бесплодный". Мужские растения этого вида не дают плодов, что дало основание для появления такого названия.

Склоняется это слово по правилам мягкой группы 2 склонения. Вот как это делать правильно.

Обратите внимание, что в украинском языке существует две параллельные формы названия этого растения. Чаще употребляется уже упомянутый вариант "ялівець", но в литературе и на речи можно встретить форму "яловець". Вот несколько примеров:

По дорозі він старанно обминав кущі розлогого ялівцю (И. Франко);

Чебрець, яловець і деревій, зварені на липовому меду, вчинили своє, вирвали з пазурів кирпатої думного дяка (Н. Рыбак);

Сухий яловець спалахував, як порох (Л. Первомайский).

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