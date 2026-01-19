Как нагреть дом без отопления и электричества: легкая задача, которую надо выполнять ежедневно
Поддержание температуры в вашем доме на уровне от 18°C до 20°C имеет решающее значение для здоровья и предотвращения замерзания и прорывов труб.
Эксперты по отоплению из All the Home раскрыли простой метод, чтобы оставаться в тепле, не держа радиаторы постоянно включенными. По их словам, он заключается в регулировании штор в зависимости от положения солнца, пишет Express.
Хотя это и просто, открытие штор в течение дня позволяет солнечному свету нагревать различные поверхности в вашем доме, включая стены, пол и мебель. "Естественный солнечный свет может повысить температуру в помещении на целых 10 градусов, значительно уменьшая ваши потребности в отоплении", – заявили специалисты.
Это повышает температуру в комнате, создавая парниковый эффект, который задерживает дополнительное тепло внутри, обеспечивая вам комфорт на весь день.
Как использовать шторы, чтобы сохранить тепло в доме
Для начала рекомендуется опробовать этот метод в комнатах с окнами, выходящими на юг или запад, поскольку эти зоны получают больше всего прямых солнечных лучей в течение дня.
Просто раздвиньте шторы поздним утром, когда солнце греет больше всего, а затем закройте их рано вечером, когда наступает темнота.
Эта простая процедура открывания и закрывания штор может сократить потери тепла почти на 25%, уменьшая зависимость от вашей системы отопления.
Бледные цвета эффективнее отражают тепло, поэтому размещение белого или светлого ковра в комнате, которую вы хотите обогреть, должно дать заметную разницу.
Если у окна стоит мебель, такая как кресло, ее перемещение может предотвратить блокирование солнечного света.
