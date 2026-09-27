Как легко избавиться от фруктовых мушек на кухне: эта специя наверняка есть у каждого дома

Плодовые мушки – распространенная проблема, особенно на кухнях, поскольку они лакомятся свежими продуктами и витают в воздухе, словно дешёвые духи. Но одна недорогая покупка в супермаркете может избавить вас от этих надоедливых насекомых.

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Как оказалось, речь идет о молотой корице. Её можно посыпать вокруг мусорных баков, и это избавит вас от необходимости покупать и распылять по всему дому дорогие вредные химикаты. Этот распространенный ингредиент содержит соединения с сильным запахом, которые воздействуют на насекомых, пишет Express.

В ранее опубликованном исследовании было рассмотрено влияние 17 летучих растительных соединений на дрозофилу пятнистую. Исследователи сообщили, что масло корицы и его компоненты обладали самой высокой контактной токсичностью среди протестированных соединений, а также отметили, что наиболее эффективные натуральные продукты требуют дальнейших полевых испытаний.

Также существуют практические меры, которые могут принять домохозяйства, чтобы ваша кухня не была столь привлекательной для плодовых мушек.

Так, важно соблюдать гигиену и удалять старые, поврежденные или гнилые фрукты, а не оставлять их в открытом доступе.

Каждый, кто хочет попробовать метод с корицей, может рассыпать небольшое количество корицы вокруг мусорного ведра, особенно там, где замечают мух. Рекомендуемой дозировки нет, просто откройте банку и щедро посыпьте поверхность корицей в надежде удержать этих вредителей подальше от наших домов.

Обратите внимание, что существуют разные виды плодовых мушек, и каждый из них может по-разному реагировать на корицу.

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