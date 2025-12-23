Как красиво и аккуратно упаковать подарки на Рождество и Новый год: инструкция

Если упаковка рождественских подарков является ежегодной проблемой в вашей семье, самопровозглашенная "королева упаковки" имеет именно то гениальное решение ваших проблем накануне 25 декабря.

Ленниа МакКартер в своем видео в TikTok в ответ на запрос одного из своих подписчиков, который попросил совета о том, как аккуратно и эффективно упаковать "сложные подарки", такие как одежда, показала простой лайфхак.

Для начала она положила подарок на бумагу, а затем сложила его обратно, чтобы убедиться, что кусок имеет достаточную ширину.

Далее Ленниа отрезала бумагу от рулона и сложила ее полосками с трех сторон толщиной примерно три сантиметра. Тем временем четвертую сторону она сложила с обоих углов в треугольную форму, сложив оберточную бумагу в форме конверта.

Это позволило Леннии просто положить подарок внутрь, как открытку в конверт. Затем она загнула четвертую сторону – что-то вроде клапана конверта – чтобы "закрыть" его.

Ленниа завершила упаковку, закрепив подарок тремя лентами, завязанными по диагонали. Первая, обмотанная вокруг угла, имела бантик, большая лента проходила по центру подарка, а меньшая — на противоположном углу (без бантика).

