Как категорически нельзя размораживать рыбу и как правильно это сделать за 20 минут: делимся советами
Если вы хотите приготовить рыбу, а она замороженная, есть быстрый и самый безопасный способ – разморозить ее не при помощи воды и соли, а просто оставить в холодильнике размораживаться.
Кулинар рассказал в Instagram, как правильно размораживать рыбу, а как нельзя, чтобы не испортить продукт.
Как категорически нельзя размораживать рыбу
- размораживать рыбу в воде
- размораживать в духовке или микроволновке
- засыпать рыбу солью, потому что она якобы "разрушает" лед
Как правильно размораживать рыбу
А вот что надо сделать — так это просто достать рыбу из морозильной камеры и положить в холодильник. Причем очень быстро, резать ее можно будет уже через 20-30 минут!
