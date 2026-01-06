УкраїнськаУКР
Как категорически нельзя размораживать рыбу и как правильно это сделать за 20 минут: делимся советами

Как разморозить рыбу

Если вы хотите приготовить рыбу, а она замороженная, есть быстрый и самый безопасный способ – разморозить ее не при помощи воды и соли, а просто оставить в холодильнике размораживаться

Кулинар рассказал в Instagram, как правильно размораживать рыбу, а как нельзя, чтобы не испортить продукт. 

Как категорически нельзя размораживать рыбу 

  • размораживать рыбу в воде
  • размораживать в духовке или микроволновке
  • засыпать рыбу солью, потому что она якобы "разрушает" лед
Как правильно размораживать рыбу

А вот что надо сделать — так это просто достать рыбу из морозильной камеры и положить в холодильник. Причем очень быстро, резать ее можно будет уже через 20-30 минут!

