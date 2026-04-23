Как избавиться от запаха во время приготовления пищи: простые лайфхаки

Кулинария – это искусство, но его побочный эффект – это стойкий запах приготовления пищи, который въедается в шторы, ковры и мягкую мебель.

Открытия окон часто бывает недостаточно, особенно в холодные месяцы, когда не хочется охлаждать квартиру. К счастью, существуют простые, натуральные и чрезвычайно эффективные хитрости, которые помогут вам нейтрализовать неприятные запахи за считанные минуты без использования агрессивных химических освежителей воздуха, пишет OBOZ.UA.

Сила уксуса и цитрусовых

Белый уксус является абсолютным победителем, когда дело доходит до нейтрализации, поскольку его кислота расщепляет основные молекулы неприятных запахов.

Сразу после приготовления поставьте на плиту небольшую емкость с водой, добавьте децилитр белого уксуса и ломтик лимона или апельсина.

Дайте смеси покипеть на среднем огне, кипятите примерно пятнадцать минут. Поднимающийся пар распространится по всей комнате, уксус уничтожит запах еды, а цитрусовые оставят после себя приятную, естественную свежесть.

Кофейные зерна и пищевая сода

Если вы хотите избавиться от запахов пассивно, пока вы уже наслаждаетесь едой, используйте пищевую соду и кофе. Пищевая сода известна тем, что поглощает влагу и запахи. Рассыпьте ее в несколько небольших контейнеров и расставьте их в стратегических местах на кухне и в столовой.

Для еще более быстрого и ароматного эффекта удаления запахов приготовления пищи используйте кофейные зерна. Кофе содержит азот, который действует как отличный нейтрализатор. Вы можете просто оставить чашку свежемолотого кофе на столешнице или быстро обжарить несколько зерен на сухой сковороде.

Трюк с мокрым полотенцем

Когда вам нужно мгновенное решение, попробуйте трюк, которым пользуются даже профессиональные повара. Возьмите чистое кухонное полотенце, смочите его водой и хорошо отожмите.

Для дополнительного эффекта и более быстрого удаления запахов приготовления пищи можно сбрызнуть его несколькими каплями белого уксуса или вашего любимого эфирного масла. Влага в полотенце буквально захватит молекулы запаха, парящие в воздухе.

Приготовление пищи должно оставаться удовольствием, а не источником стресса из-за запахов, которые будут сопровождать вас в течение следующих трех дней.

