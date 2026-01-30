Хотя тревожные мысли могут возникнуть в любой час, они становятся особенно неприятными перед сном, когда вы пытаетесь хорошо выспаться перед напряженным днем.

Британская Национальная служба здравоохранения рекомендует медитацию как инструмент, который помогает "облегчить беспокойство или другие тревожные мысли", например, когда вы пытаетесь заснуть. Этот метод также может помочь людям, которые испытывают подобное в другое время суток, пишет Express.

Эксперты объясняют: "Медитация 0 это практика, которая может помочь подготовить наше тело и разум к спокойному ночному сну. Она может помочь нам быстрее заснуть, спать дольше и даже глубже. Вы, возможно, слышали, как это называют "медитацией сна".

Практика медитации имеет много успокаивающих эффектов на организм. Она помогает замедлить дыхание и снизить частоту сердечных сокращений, что может облегчить процесс засыпания.

Дыхательные техники могут оказаться особенно полезными для тех, кто испытывает "воскресные страхи" - чувство подавленности, которое часто охватывает человека воскресными вечерами, когда приближается рабочая неделя.

Для тех, кто хочет попробовать медитацию, специалисты поделились "простой техникой дыхания" под названием "метод 4-7-8".

Эта техника дыхания "4-7-8" имеет повторяющийся характер. Последовательность счета мягко фокусирует ум на дыхании, что может помочь облегчить беспокойство или другие тревожные мысли.

Устройтесь поудобнее в постели, а затем выполните следующие шаги:

Вдыхайте через нос в течение четырех секунд. Задержите дыхание на семь секунд. Выдыхайте через рот в течение восьми секунд. Повторите это четыре раза".

При этом, помните, что вам стоит обратиться к семейному врачу, если вам трудно справиться с тревогой, страхом или паникой, или если то, что вы пытаетесь сделать самостоятельно, не помогает.

