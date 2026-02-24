Как избавиться от сырости и неприятного запаха в ванной: простой трюк с фольгой

Ванная комната – это место, где проблемы часто возникают почти незаметно. Не из-за грязи, а из-за влажности, тепла и закрытых систем, которые работают непрерывно.

Даже в хорошо ухоженном помещении возникают неприятные запахи, которые не имеют очевидного происхождения. Одной из самых распространенных, но чаще всего недооцененных причин их возникновения являются отверстия для стока воды, пишет OBOZ.UA.

Именно там, где ежедневно без особого внимания стекает вода, создаются условия для возврата воздуха из труб в помещение. Когда вентиляция не идеальна или сифон частично пересыхает, запахи быстро попадают на поверхность.

Почему запахи в ванной комнате часто связаны со сливом

Слив – это прямая связь между ванной комнатой и канализацией. Если гидрозатвор в сифоне работает неоптимально, воздух из трубы выталкивается в помещение при изменении давления. Это часто случается во время дождливой погоды, колебаний температуры или длительного неиспользования слива.

Решетка на полу или в душевой кабине – это первое место, где появляется этот воздух. Поскольку это отверстие, которое постоянно подвергается воздействию влаги, там также остаются мелкие частицы и запахи, которые обычно не сразу заметны.

Трюк с алюминиевой фольгой

Алюминиевая фольга служит простым барьером между сливом и комнатой. Она не блокирует поток воды, а наоборот ограничивает циркуляцию воздуха от трубы вверх. Будучи гибкой, она легко вставляется в решетку и закрывает большинство отверстий, через которые распространяются запахи.

Как правильно установить фольгу

Процесс очень прост. Кусок алюминиевой фольги должен быть немного больше самой решетки. Его кладут на отверстие, не заталкивая внутрь слива. Важно, чтобы фольга не была растянута или запаяна до такой степени, что она будет препятствовать потоку воды.

Желательно немного смять фольгу, чтобы она оставалась на месте и не двигалась во время ходьбы или принятия душа. При необходимости ее можно быстро снять и установить снова.

