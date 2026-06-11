Как избавиться от слизней без химии: помогут кухонные отходы

Выращивание собственных овощей и фруктов может приносить невероятное удовольствие, ведь даже скромные культуры дают приличный урожай для вашего обеденного стола.

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Обычные варианты, которые, как правило, легко выращивать, включают листья салата и зелень, кабачки, горошек или клубнику, но проблема заключается в том, что слизни также их обожают, пишет OBOZ.UA.

Всего за несколько часов или ночью слизни и улитки могут уничтожить цветущие молодые растения вплоть до самых стеблей, повреждая ваши овощи и часто не способными к восстановлению.

Эти надоедливые садовые нарушители также съедят урожай спелой клубники, прежде чем вы сможете собрать ее самостоятельно.

Хотя слизни играют жизненно важную роль в экосистеме, поскольку многочисленные птицы и другие существа питаются ими, открытые участки могут быть заражены этими брюхоногими вредителями, что наносит ущерб садоводам.

Специалисты предупреждают, что гранулы от слизней, включая органические разновидности, могут нанести вред дикой природе в ваших садах, но помощь можно получить, воспользовавшись кухонными отходами.

Исследования показали, что яичная скорлупа успешно отпугивает слизней от ваших огородных культур.

Это проверенный метод, когда садоводы моют, затем измельчают яичную скорлупу и кладут ее у основания уязвимых растений.

Подход с использованием яичной скорлупы помогает предотвратить попадание слизней на плоды и листья растения.

Некоторые садоводы, которые экспериментировали с этой техникой, оставляли яичную скорлупу пополам, создавая существенный барьер с острыми краями вокруг растения, и это продемонстрировало свою эффективность.

Слизни не любят перелазить по острым краям – и именно поэтому это помогает им сдерживать их. Однако после дождя техника использования яичной скорлупы может оказаться менее надежной, поскольку скорлупа становится скользкой.

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