Как избавиться от пырея на огороде: действенные способы без химии

Пырей – один из самых упрямых сорняков на огороде, ведь он быстро разрастается, имеет крепкие корни и легко восстанавливается даже после прополки. Если оставить в земле хотя бы часть корневища, сорняк может снова пойти в рост и постепенно вытеснить культурные растения.

Мульчирование, регулярное выкапывание корней, кипяток, уксус и высаживание растений, которые подавляют рост сорняка помогут избавиться от пырея без гербицидов. Лучший результат дает не один метод, а их сочетание в течение всего сезона, информирует OBOZ.UA.

Мульчирование

Один из самых простых способов ослабить пырей – закрыть ему доступ к свету. Для этого землю вокруг культурных растений покрывают слоем мульчи. Можно использовать солому, опилки, скошенную траву, кору или другой органический материал.

Мульча не дает сорнякам активно прорастать, сохраняет влагу в почве и постепенно улучшает ее структуру. Чтобы метод был эффективным, слой мульчи должен быть достаточно плотным. Если положить ее слишком тонко, пырей легко пробьется наружу.

Ручное выкапывание

Самый надежный, хотя и самый тяжелый способ – регулярное выкапывание пырея вместе с корнями. Важно не просто срезать сорняк тяпкой, а извлечь из почвы как можно больше корневищ.

Работать лучше вилами, а не лопатой. Лопата часто разрезает корни на мелкие части, и каждая из них может снова прорасти. После перекопки корневища нужно собрать вручную и вынести с участка. Оставлять их на грядке или бросать в свежий компост не стоит.

Для небольших участков можно использовать кипяток. Его выливают непосредственно на пырей, чтобы ослабить надземную часть и повредить корни у поверхности. После этого сорняк легче удалить вручную.

Такой способ подходит для дорожек, междурядий или мест, где рядом нет культурных растений. На засаженных грядках кипяток нужно использовать очень осторожно, ведь он может повредить не только сорняк, но и овощи или цветы.

Уксус

Уксус также может помочь в борьбе с пыреем, потому что он подсушивает зеленую часть растения. Его наносят точечно – только на сорняк. Важно следить, чтобы жидкость не попала на культурные растения, ведь уксус может повредить и их.

Этот метод лучше использовать там, где пырей растет отдельными кустами, а не сплошным ковром среди посадок. Также не стоит чрезмерно поливать почву уксусом, потому что это может повлиять на ее кислотность.

Растения, которые подавляют пырей

Еще один естественный способ – высадить растения, которые создают конкуренцию пырею. Например, мелисса быстро разрастается, имеет сильный аромат и может подавлять сорняки рядом. Ее можно посадить на отдельных участках или у края огорода.

Также помочь может клевер. Он имеет мощную корневую систему, закрывает почву зеленым покровом и не оставляет пырею много пространства для роста. Ромашка тоже способна создавать конкуренцию сорнякам, хотя ее лучше использовать как вспомогательный, а не основной метод.

