Как избавиться от портулака на огороде: действенные способы

Портулак, на первый взгляд, обычный сорняк. Однако для огородников он может стать настоящей головной болью. Его способность быстро разрастаться и подавлять другие культуры делает это растение чрезвычайно агрессивным.

Но регулярный контроль, грамотная агротехника и дисциплина в уходе постепенно уменьшат его количество и позволят сохранить урожай культурных растений. OBOZ.UA рассказывает, как избавиться от портулака на огороде.

Почему портулак такой живучий

Основная проблема – в его семенах. Они чрезвычайно мелкие и могут сохранять жизнеспособность в почве десятки лет. Только одно растение дает тысячи семян за сезон.

Даже после прополки портулак способен укореняться снова: сочные стебли легко приживаются во влажной среде. К тому же растение стелется по земле, быстро занимает площадь и затеняет культурные насаждения. Оно прекрасно переносит жару и засуху, что дает ему преимущество над большинством овощей.

Регулярная прополка

Самый эффективный способ борьбы – своевременно удалять портулак, не давая ему зацвести. Важно вырывать его с корнем и не оставлять на грядках. Если оставить стебли на земле, они снова приживутся.

Мульчирование

Плотный слой мульчи – сена, соломы или агроволокна – перекрывает доступ света к почве. В таких условиях семена портулака теряют способность прорастать, а молодые растения не пробиваются на поверхность.

Осенняя перекопка почвы

После сбора урожая стоит перекопать участок на глубину. Это поможет разрушить укоренившиеся стебли и вынести семена на поверхность, где они погибнут от морозов.

Правильное удаление

После прополки не оставляйте портулак на грядках. Его следует выносить за пределы участка или складывать в отдельную компостную кучу, чтобы он не пустил новые корешки.

Севооборот и густые посевы

Смена культурных растений на грядках и загущение посадок помогают "перекрыть" пространство для сорняка. Там, где мало свободной почвы и тени, портулаку сложнее прорастать.

