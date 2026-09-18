Как избавиться от плесени на стенах в ванной комнате: простой и эффективный способ

Плесень в ванной комнате не сразу образует большой тёмный налёт. Сначала она может выглядеть как отдельные чёрные пятнышки или незначительное обесцвечивание, которые легко не заметить. Чаще всего она заметна в углах, вокруг ванны и душа, а также на швах.

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Чем быстрее будет удалена плесень, тем больше вероятность того, что она останется лишь поверхностной, и помощь профессионалов не понадобится, пишет OBOZ.UA.

В интернете есть множество "гениальных" идей по удалению плесени из ванной комнаты. В некоторых из них есть доля правды, хотя для больших черных пятен вряд ли понадобится помощь профессионала.

Специалисты не только безопасно удалят грибок, но и найдут и устранят источник влаги, предотвратив повторное появление. Однако с небольшими поверхностными пятнами вы можете справиться самостоятельно.

Просто добавьте немного мягкого моющего средства в миску с тёплой водой, смочите мягкую ткань и тщательно отожмите её. Затем осторожно протрите пятно и тщательно высушите поверхность.

Этот метод не подойдет для очень пористых материалов, в которые влага и плесень могли проникнуть глубже.

Секрет кроется в поверхностно-активных веществах, содержащихся в моющих средствах, которые помогают удалять грязь вместе с видимым налётом.

Само трение также очень важно, поскольку оно физически удаляет налет с очищаемой поверхности. Однако важно помнить, что простое очищение стены от черных пятен не всегда устраняет причину проблемы.

Если они быстро появляются снова, причиной может быть высокая влажность, плохая вентиляция или протечка. В этих случаях самодельный раствор улучшит внешний вид поверхности, но без устранения причины плесень быстро вернется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как остановить плесень в ванной комнате без химии.

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