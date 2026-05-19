Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине: спасет неожиданное средство

Простой лайфхак с самым дешевым ополаскивателем для рта может помочь избавиться от неприятных запахов в вашей стиральной машине.

Видео дня

Необычный трюк по очистке раскрыл эксперт по бытовой технике Майкл Уайт, который сказал, что антибактериальные ингредиенты, содержащиеся в ополаскивателе для рта, могут помочь освежить стиральные машины и уменьшить количество бактерий, вызывающих неприятные запахи, пишет Express.

Специалисты советуют наливать около 100 мл ополаскивателя непосредственно в барабан перед запуском горячего цикла стирки, чтобы помочь справиться с давними запахами, вызванными бактериями и образованием плесени.

Эксперты предупреждают, что многие люди пренебрегают регулярным обслуживанием приборов, что может привести к неприятным запахам, плохой работе и дорогостоящему ремонту в будущем.

"Большинство приборов работают невероятно упорно каждый день, но плохое обслуживание является одной из главных причин преждевременного выхода из строя. Неисправности приборов обычно являются следствием остатков, запахов или накоплений, влияющих на их работу", – сказал специалист.

Эксперт также предостерег людей не игнорировать скрытый фильтр, который есть во многих сушильных машинах. Вторичный фильтр, обычно расположенный в передней нижней части машины, может собирать большое количество ворса и часто остается незамеченным.

Майкл сказал, что неправильная очистка может привести к серьезной пожарной опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем почистить стиральную машину, чтобы она блестела и пахла свежестью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.