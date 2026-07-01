Как избавиться от муравьев в доме: простой и недорогой способ

Если вы устали от муравьёв или других жутких ползающих насекомых, которые пробираются в ваш дом, вам может помочь простой бытовой ингредиент — и он стоит меньше, чем чашка кофе.

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Совет распространился в популярной ветке Reddit, посвященной лайфхакам, где один пользователь написал: "Не могу поверить, что корица сработала!" Согласно сообщению, обычной кухонной специи может быть достаточно, чтобы отпугнуть муравьев.

"Похоже, это сбивает их с толку, запутывая феромонные следы. Я посыпал горсть корицы в дверном проеме, куда они забирались, и наблюдал, как муравьи разбегаются и убегают обратно на улицу. Круто. Это сработало. Я подумал, что это временное решение. В течение первых нескольких дней муравьи все еще подходили вплоть до линии с корицей и явно теряли ориентацию, но при этом не испытывали вреда", — написал один из участников обсуждения.

Если вы собираетесь воспользоваться этим трюком с корицей, будьте осторожны в присутствии домашних животных. Хотя хорошая новость заключается в том, что корица не токсична для собак, но эфирное масло корицы всё же может быть опасным для них.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить дом от муравьев.

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